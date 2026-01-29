Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) pojasnila je da nema nadležnost nad izvršenjem mjera krivičnog postupka, uključujući zabranu napuštanja stana, te ne snosi odgovornost za bjekstvo osuđenog Miloša Medenice, za kojim je raspisana lokalna potjernica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) saopštila je da, u vezi sa spekulacijama o njenoj ulozi u slučaju bjekstva Miloša Medenice, postoje jasno definirane nadležnosti, obaveze i odgovornosti prema Zakoniku o krivičnom postupku. ANB, kako navode, nije nadležna za izvršenje mjere zabrane napuštanja stana.

„ANB nema zakonsku nadležnost za nadzor mjera u krivičnom postupku, ne prati izvršenje izrečenih mjera od strane suda i nema operativnu odgovornost za fizičko obezbjeđenje ili nadzor osoba“, saopšteno je iz Agencije.

Iz ANB podsjećaju da nema procesnu ni izvršnu nadležnost u ovom kontekstu, te stoga ne snosi odgovornost za događaj. „Pominjanje Agencije u tom kontekstu ukazuje na nepoznavanje Zakona o ANB i njene uloge u bezbjednosnom sektoru“, dodali su.

Miloš Medenica juče je osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora i novčanu kaznu od 50.000 eura. Određena mu je mjera pritvora do pravosnažnosti presude zbog opasnosti od bjekstva, ali policija ga nije zatekla na prijavljenom mjestu boravka. Za Medenicom je raspisana lokalna potjernica.