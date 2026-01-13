Božović je naglasio da u Skaj komunikacijama nema poruka o njegovom vrbovanju u kriminalnu organizaciju, nema dogovora o predaji droge, nema cijene, nema pominjanja trećih lica niti bilo kakvog pominjanja droge.

Ne postoji nijedna poruka koja bi dokazala da sam bio član organizovane kriminalne grupe ili vlasnik bilo koje količine droge, kazao je bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović.

On je svoju odbranu iznio danas u Višem sudu u Podgorici, gdje je davanjem odbrane okrivljenih, nastavljeno suđenje Vasu Uliću, i ostalim optuženima za učešće u švercu dvije i po tone kokaina, pišu Vijesti.

"Ne postoji nijedna poruka koja bi dokazala da sam bio član organizovane kriminalne grupe ili vlasnik bilo koje količine droge. Ne postoji nijedan materijalni ili personalni dokaz protiv mene odnosno nema mjera tajnog nadzora, svjedoka, operativnih podataka policije niti stranih službi. Nikada nijesam bio u Kolumbiji, Ekvadoru ni Australiji. Ne govorim španski ni kineski i ne poznajem nikoga iz tih država", rekao je Božović.

Kazao je da postoji ukupno četiri čata na osnovu kojih je protiv njega podignuta optužnica, te da u porukama u kojima se pominje Vaso Ulić, nema nijedne njegove povratne poruke, već se radi o jednostranim porukama.

Božović je naveo da je te poruke pronašao u medijima i da ne zna koliko ih je još objavljeno, ali da je uspio da pribavi ove koje je dostavio sudu. U dva čata koja je SDT priložio uz spise predmeta, rekao je da u prvom čatu, SDT je izmijenilo originalnu poruku iz Skaj materijala.

"Na taj način dalo joj je drugačiji smisao u optužnici. Za drugi čat, nalaze se poruke koje nemaju veze sa predmetnim krivičnim djelom, smatra Božović. Tvrdi da same poruke dokazuju da ih on nije pisao, jer su napisane na ekavici.

"Ne koristim ekavicu, već ijekavicu. Jasno je da ove poruke nisam pisao”, tvrdi Božović. Dodao je da i navodni NN sagovornik u tim porukama piše ekavicom, što je očigledno da se ne radi o osobama iz Crne Gore.

"To NN lice, nije obuhvaćeno optužnicom niti ga tužilaštvo tereti za bilo koje krivično djelo, za razliku od drugih NN lica u predmetu. Nijesam uspio da pronađem da je PIN tog lica povezan sa bilo kojim drugim PIN-om optuženih u ovom predmetu. Siguran sam da tužilac zna da ovaj čat nema veze sa predmetnim krivičnim djelom", rekao je Božović u svojoj odbrani, prenose Vijesti.

Za treći čat, koji se odnosi da je navodno vlasnik pet kilograma droge, Božović je kazao da se radi o komunikaciji sa Petrom Miranovićem, koja sadrži ukupno 73 poruke.

"Navodno je 71 poruku napisao Petar Miranović, a dvije ja. Te dvije poruke glase: ‘OK, OK’ i ‘Samo važi, brate’. Te poruke ne mogu biti dokaz da sam vlasnik pet kilograma droge, niti da sam ih ja napisao”, istakao je Božović.

Rekao je da Vasa Ulića poznaje samo iz viđenja iz Budve i da se njihova komunikacija svodila na pozdravljanje. Božović je tvrdio da nikada nije koristio Skaj ili bilo koju drugu kriptovanu aplikaciju, niti je ikada kod njega pronađena takva komunikacija.

Okrivljeni Vjekoslav Lambulić kazao da su navodne Skaj poruke na kojima se temelje optužbe protiv njega za učešće u švercu droge objavljene na društvenoj mreži Tik Tok dvadeset dana prije nego su iz Francuske dostvljene Specijalnom tužlaštvu i njegovoj odbrani.

"Navodni PIN kod koji sam ja koristio poslat je Francuskoj 27. aprila 2023. godine, odgovor je stigao SDT-u 19. decembra 2023, a ja sam uhapšen 8. oktobra 2023. godine. Međutim, te moje navodne poruke su se već 27. novembra 2023. godine pojavile na TikToku. Objavio ih je Edmond Mustafa. Postavljam pitanje, kako su te poruke došle do Edmonda Mustafe prije nego do SDT-a. Izgleda da je Francuska više vjerovala Mustafi nego specijalnom tužilaštvu. Skaj nikada nisam koristio, niti je ikada pronađen kod mene. A i da jesam, poruke koje mi se stavljaju na teret nemaju elemente krivičnog djela”, izjavio je Lambulić u odbrani.

Okrivljeni Petar Miranović je kazao da ne priznaje krivicu i da neće odgovarati na pitanja tužilaštva.

“Nikada nijesam bio član kriminalne organizacije, niti sam se bavio prenosom ili prodajom droge”, izjavio je Miranović.

I okrivljeni Radovan Pantović je takođe negirao krivicu i ukazao sudu da su protiv njega na osnovu istog navodnog Sky materijala podignute tri optužnice.

"Ako su protiv mene podignute tri optužnice na osnovu jednog te istog materijalnog dokaza onda ne znam šta bih više trebalo da kažem", kazao je Pantović u odbrani, prenose Vijesti.

I bivši pripadnik SAJ-a i okrivljeni Marinko Prelević negirao je navode optužnice.

"Označen sam kao član navodne kriminalne grupe isključivo na osnovu kriptovanih komunikacija za koje i samo tužilaštvo zna da ne posjeduje originale. Ne postoji nijedan poziv, poruka ili kontakt sa navodnim organizatorima ove navodne kriminalne grupe", tvrdi Prelević.

Optužnicom SDT-a, okrivljeni su Radoje Zvicer, Vaso Ulić, Slobodan Kašćelan, Ulićev sin, Nikola Uić, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj,Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj, Dragan Pavličević, bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović.

Optuženi su da su organizovali grupu i da su švercovali kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.