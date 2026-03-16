Podgoričanin Andrija Laković poslat je u Istražni zatvor u Spužu, nakon što mu je određen pritvor do 30 dana, zbog prijetnji novinarki "Vijesti" Jeleni Jovanović.

Ona je večeras saslušana u svojstvu oštećene u Osnovnom državnom tužilaštvu, gdje je saopštila da bi voljela da joj bilo ko kaže motiv zbog kojeg je, kako tvrde nadležni, taj osumnjičeni 13. septembra 2025. godine poslao prijeteću telefonsku poruku.

Novinarka je rekla da se pridružuje krivičnom gonjenju.

Istovremeno je odrečno odgovorila na pitanje Lakovićevog pravnog zastupnika da li joj je neko iz te porodice prije ili nakon svih ovih dešavanja prijetio.

Takođe, rekla je da joj nije prijećeno ni iz kompanije koju je Laković pomenuo u poruci.

Iz podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) zvanično su prije tri dana saopštili da je Laković uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke "Vijesti". To je, kako se navodi, učinjeno po njihovom nalogu, uz konstataciju da je Laković to krivično djelo počinio 13. septembra 2025. godine.

U tom saopštenju nisu precizirali da li su poznati motivi zbog kojih je prošle godine prijetio novinarki Jovanović.

I iz Uprave policije saopštili su da su njihovi službenici, zajedno sa ODT-om, rasvijetlili krivično djelo ugrožavanje sigurnosti izvršeno na štetu novinarke Nezavisnog dnevnika "Vijesti" Jelene Jovanović.

Novinarka je 13. septembra prošle godine policiji prijavila prijetnju koju je dobila telefonskom porukom, sa broja iz Bosne i Hercegovine.

U poruci je pisalo da razmisli "ko je bezbjedniji", uz navode da njoj obezbjeđenje plaća država, dok pošiljalac svoje "plaća sam".

"Jeco debeljuco, tebi obezbjeđenje plaća država, a moje plaćam ja. Zato razmisli ko je bezbjedniji ja ili ti, strah me da se ne razočaraš, a vidim da oćeš. Zato u bilo koju sljedeću emisiju, ili tvojim špijanjima, pomeni još jednom firmu ***** i sledeći put ćeš ti bit na gubitku, a ne moja firma. Pa nek košta što košta", piše u poruci koju je dobila Jovanović.

Nakon što je dobila prijetnje, novinarka je tada izjavila da ne vjeruje da to stiže iz građevinske kompanije iz Podgorice koja je pomenuta u poruci.