Kako Vijesti pišu, nekadašnji funkcioner Demokratskog fronta Milo Božović najavljivao je da će kupovati lične karte kako bi pobijedili na izborima u Nikšiću, ali samo u slučaju ako im iz Srbije stigne novac.

“Ma jesi lud... nema se što davati ako oni daju po 1.000, pošto tu se trkati ne možemo nego raditi sa ljudima do izbora, pa šta bude. Ako daju ovi iz Srb pare davaćemo, ako ne onda na mišiće kao i vazda”, napisao je Božović 17. februara. 2021. godine

To čini nakon što ga je ovaj obavijestio da navodno njihovi politički suparnici plaćaju glas i po hiljadu eura, i to, kako tvrdi, od novca zarađenog švercom cigareta, prenose Vijesti.

Istovremeno, ta osoba, koja piše sakrivena iza Skaj nadimka F16, dijeli sa Božovićem informacije da i Miodrag Daka Davidović skupo plaća glasove, ali ga i optužuje da će se prikloniti Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Izbori u Nikšiću održani su u martu 2021. godine, kada se DPS “preselio” u opozicione klupe - kampanja je bila puna negativnog naboja i dotadašnja vlast i opozicija međusobno su razmjenjivali teške optužbe.

Iz prepiske proizilazi da Božovićev sagovornik živi na relaciji Crna Gora-Srbija, a u jednom trenutku od funkcionera DF-a traži da ubrza dobijanje srpskog državljanstva za brata J. B. koji živi u Nišu gotovo tri decenije...

Komunikacija pokazuje i da su se tokom “bitke za Nikšić” on i Božovć viđali u gradu pod Trebjesom, ali ne i u Srbiji jer je, piše Budvanin, bio pod budnom policijskom pažnjom, pišu Vijesti.

Sredinom februara te godine sagovornik insistira da se mora jače stisnuti za Nikšić, a Budvanin mu odgovara da misli da to ide dobro.

“Ma i ja mislim da ide, al ti kažem da ne treba prepuštati slučaju, mnogo će jače ova go*na uprijeti nego mi mislimo”, stiže Božoviću poruka nakon višesatne prepiske oko problema u imenovanju kandidata Demokratskog fronta na čelo Uprave policije, javljaju Vijesti.

Sagovornik Budvanina ocjenjuje da bi to bilo značajno uraditi prije izbora u Nikšiću, a Božović mu piše: “Brate ova vlada su govna jedna”.

“Pa ne zna čovek dal je onda go*nima trebalo dozvoliti neke stvari, a na drugu stranu treba vidjeti šta je najpametnije”, stiže mu odgovor 10. februara.

Tri dana kasnije Božoviću stiže i skrinšot teksta u kom je objavljeno da ga je policija pretresala u Nikšiću, i pitanje: “Jesi živ?”...

Političar tada tvrdi da namjerno pumpaju u medijima.

“Jesam brate. Novine namjerno pumpamo... Nisam ja dao da me pretresaju, ni mene ni auto. Korektni su bili ovi iz interventne nego je i njih neko držao na vezi, pa morali da nas drže na ulici jedno 2 sata”, odgovara Božović, prenose Vijesti.

F16 ga podsjeća da je on ipak poslanik i konstatuje da i u interventnoj ima dosta opozicije, ali da su nemoćni kada dobiju naređenja.

Istog dana se dogovaraju i da se vide 15. februara, kada Božović, kako navodi, planira ponovo da se pojavi u Nikšiću.

Prema porukama sastali su se u lokalu u centru grada pod Trebjesom, a u društvu sa njima bio je i srpski rukometaš Vlada Mandić.

Na to Božović upozorava sagovornika nakon što mu je napisao gdje ga čekaju tog 15. februara.

“Nego je Vlado Mandić tu, da te ne uvalim... Ako hoćeš mogu i preći tu neđe okolo”, šalje on, ali sagovornik govori da će doći ako je Božoviću svejedno...

Dva dana nakon sustera, Božovićevog sagovornika zanimalo je kako su prošli na predavanju lista, pa dobija odgovor da je sve dobro prošlo i da je “bilo dosta ljudi”..

“...Došao do PG, malo mi se čini da će Daka uzeti glasova naših, vidim po priči ljudi”, piše on Božoviću, zbog čega ovaj negoduje, naglasivši da to nije dobro.

Tada i počinje razgovor oko novca, ali i odluka vladajuće većine, koja je nepunih pet mjeseci prije toga, na parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta 2020. godine, poslala DPS i njihove koalicione partnere u opoziciju na državnom nivou.

Božović pita sagovornika je li vidio što se desilo oko tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

“Ovo što su ovi odustali od glasanja sad?”, pita sagovornik i dobija odgovor:

“Brate pi*ke, eto šta. Prepali ih strani špijuni a i Kata izgleda... mi smo im rekli da glasat ništa nećemo dok se ne smjeni Kata”...

Tog dana odustalo se od usvajanja izmjene zakona o tužilaštvu, koje je trebalo da omoguće Katnićevu smjenu.

Božovićevog sagovornika potom je zanimalo zašto ne postave direktora policije koji im odgovara, ali i “je li vaša Carina sad?”.

Budvanin mu odgovara “nama je pripala, ali nisu još postavili nikog”...

“Pa što ga ne postavite brale da makne šeficu Slobodne zone u Bar, da stopira ove da rade, oni i sad rade, ubijaju svaki mesec uzmu po pet, deset miliona i onda sad ođe ljudi pričaju kako Baklava i Ubović dava kolko treba - tri, šes miliona, kupuju ljude sa tim parama. Što im se dozvoljava ja ti ne razumem, ako neko nije u tal sa njima. I onda davaju ođe po 1.000 e za glas, jer im se između ostalog dopušta da rade dalje, a Front ne kupuje nikoga brale, i slušam šta ljudi pričaju i kako negoduju, a na treću stranu Daka isto kupuje, dava familiji po 1.000 e i kupuje sve živo i dosta tih ljudi koji su bili na litije sad će za Daku da glasaju”, napisao je F16 tadašnjem poslaniku Nove srpske demokratije, piu Vijesti.

Budvanin odgovara da ne postavljaju oni direktora Uprave carina, nego Vlada Crne Gore.

“...A oni su brate lažovi veliki. I to je muka brate. Sa nama su dogovorili i Carinu i dosta toga i Katnića i dir policije i za sad ništa od toga nisu ispunili”, piše Božović uz objašnjenje sagovorniku da čelnog čovjeka Uprave carina postavlja Vlada na predlog ministra finansija.

Ministar finansija tada je bio aktuelni premijer Milojko Spajić.

“E zato ti ovi rade dolje i oni će za mesec zaraditi 10 miliona, koje će uvaliti u NK i nemoj da si mišljenja da se neki neće prodati”, piše mu F16.

“Sve znam, ali šta da radim... radimo po NK koliko god možemo, a uporedo se natežemo sa ovim fukarama u Vladi i tako svaki dan”, pravda se Božović.

Sagovornik tada ponovo optužuje Davidovića da i on kupuje glasove: “A Daka isto dava 500,1.000 za glas, uzeće glasove Fronta i on i ovi govnovići iz DPS, mada oni pričaju kako će Daka sa njima u koaliciju”.

“Ja ne vjerujem da možemo izgubiti NK. Neće se valjda toliko ljudi prodati. A i Daka valjda neće sa njima, poješće ga narod”, odgovorio mu je Božović.

Njegov, očigledno politički saborac, tada se ostrvio na glasače, govoreći da je narod stoka:

“A oće, narod je stoka, daj bože i Sveti Vasilije da neće, al kažem ti šta ljudi na ulicu pričaju. A koji crni narod, narod je stoka, jer da nije stoka ne bi ovi bili 30 g na vlast”.

“E ne znam brate, nama ljudi obećavaju, potpisuju, šta znam. Te procjene nisu loše. Istraživanja isto su dobra... Sad treba do kraja se boriti i raditi za svaki glas”, odgovorio mu je političar, javljaju Vijesti.

“Ja se slažem, al kako da se boriš kad Ubović Baklava itd davaju po soma za glas, Daka isto po soma, pesto..”, stiže mu od sagovornika, nakon čega Božović šalje da moraju da se bore, jer nemaju izbora.

Iz Nikšića tada dobija predlog da i oni kupuju ljude:

“Kako nema brale, treba se finansijski ubrizgati malo, da se da ljudima da pokupljuju te ljude koji se lome”...

“Pokušavamo da nađemo pare brate. Ukrkali smo već jedno pola milke... A po 1.000 glas mi ne možemo naći brate, to su ogromne pare”, objašnjava Božović.

Tada mu sagovornik piše da zna da ne mogu davati toliko, i da samo sa njim dijeli informaciju koliko druga strana plaća...

“Ja ne znam da li vi imate te info?”, pita on.

“Javljaju ljudi, ali ko može vjerovat tolike pare da oće uvaliti na izbore lokalne. Mi moramo ove naše ljude da poklopimo, pa što nam bog da”, objasnio mu je Budvanin.

“Pa šta njima to znači, evo ti samo ovo što su izvadili u zadnje mesec dana, to ti je pet - deset miliona. Ja ne bi volio da me pogrešno svatiš, ja djece mi moje, to sam ti rekao, ne tražim pare za mene, mene je interes samo da maknemo go*na, ja ću, dali vi ne dali, dati kolko mognem, da bar nešto što se može kupi tih što se lome”, stiže Božoviću poruka.

“Ma jesi lud... nema se što davati ako oni daju po 1.000, pošto tu se trkati ne možemo, nego raditi sa ljudima do izbora pa šta bude. Ako daju ovi iz Srb pare davaćemo, ako ne onda na mišiće kao i vazda”, odgovara mu tadašnji poslanik."Vijesti" su ranije objavile da su pripadnici kavačkog klana nadgledali funkcionere nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) uoči nikšićkih izbora 2021. i dogovarali se da "zaždiju" automobil kojim je bivši srpski rukometaš Vladimir Mandić sa tadašnjim poslanikom DF-a Milom Božovićem došao u Nikšić sredinom februara

Kako Vijesti izvještavaju, Božovićev sagovornik tvrdio je tokom razgovora da će on, ipak, kupovati one koji se lome uoči izbora:

“Ma što se mene tiče ne moraju, ja sam ti donekle predočio situaciju, nego ne mogu na ovo, nego kad se vidimo. Ja ću svakako dati da se da tu nekima koji se lome pa 100, stotinu glasova, bolje to nego išta. Borba će biti velika... Ma neće brale da se ljudi kompromituju i zameraju za male pare, ja kad sam im reko par hiljada, neće ni da pričaju”, objašnjava on.

Božović mu predlaže da se dan kasnije sastanu u Podgorici i pričaju i dobija odgovor:

“Ajde javi se da napravimo strategiju neku, da vidimo šta, kako ćemo, jer znaš i sam, rekao si mi, da su ta govna na sve spremna. Pa i ja ću biti na sve spreman, samo da vidim istinsku podršku, iskrenost, ako treba ima da im javno lete frizure tuda ako dođemo do te situacije, jer trpimo zulum odavno”...