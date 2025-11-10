Optuženom Goranu Stojanoviću je ukinut pritvor i određena mjera zabrana napuštanja stana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članova grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, prenosi Dan.

Suđenje je nastavljeno iznošenjem odbrane. Postupak vodi sudija Simo Rašović.

Optuženom Goranu Stojanoviću je ukinut pritvor i određena mjera zabrana napuštanja stana.

Danas su odbranu iznijeli optuženi Goran Stojanović, Ivan Nikolić, Tihomir Adžić, piše Dan.

Oni su negirali navode optužnice, negirali su izvršenje krivičnog sdjela i krivici. Osporili su i SKY aplikaciju i optužnicu.

Optuženi Vladimir Bajčeta se danas obratio tužiocu Jovanu Vukotiću koji nije bio prisutan na prethodnom ročištu i ponovio mu svoje riječi sa tog ročišta.

"Gospodine Vukotiću, vi ste veoma pametan čovjek, ali i veoma zlonamjeran. Osoba koja se u datom trenutku može pretvoriti u bilo šta.Vi odlično znate da je osnova i ćelija jednog društva porodica. Vi ste moju porodicu veoma povrijedili, da ne kažem uništili. Vi ste blokirali novac koji je bio namijenjen za liječenje člana moje porodice sa teškom dijagnozom.Moj advokat Vam je pokazao medicinsku dokumentaciju, Vi ste sve to ignorisali.Ja nisam Draža Mihailović da pred tužiocem i sudim plačem i molim za milost. Ja se ugledam na Ljuba Čupića koji smrt u lice gleda", kazao je tužiocu Vukotiću optuženi Bajčeta i dodao:

"Vaša zamjenica je kazala da će da podnese optužni akt zbog moji riječi i ohrabrujem je da to uradi. A sad citiram sebe šta sam rekao na prošlom ročištu: "Gospodin Vukotić ne zna da se samo životinje i divljaci slamaju, mi ne, mi nastavljamo dalje", prenosi Dan.

"SDT i gospodin Vukotić su u ime pravde učinili najveću nepravdu mojoj porodici. Želim još jednu rečenicu da kažem - iza mene stoji sila jaka, sva srca crnogorskih slobodnjaka", zaključio je Bajčeta.

Optuženi Goran Stojanović je, između ostalog, kazao da nije član ni jedne kriminalne grupe On je kazao da tužilaštvo nema ni jedan valjan dokaz u ovom postupku. Istakao je da je povrijeđeno pravo jednakosti oružja u pravnom smislu, da jednake uslove za borbu za pravdom nemaju optuženi u odnosu na SDT. Ukazao je na nedostatke optužnice a jedan od njih je, kako je rekao, da optužnica nije precizirana ni vremenom izvršenja djela i slično. Kazao je da se optužnica sastoji samo od SKY- a i naglasio da nikad nije postupao po nečijim nalozima i da mu niko nije davao naloge za nešto i naređenja.

Optuženi Ivan Nikolić je kazao da od njega nije od strane policije i SDT uzeta izjava na vrijeme kada je trebalo.On je naveo da nije bio u bjekstvu i da je njemu u interesu da se postupak što prije završi i dokaže njegova nevinost. Naveo je da nije član kriminalne grupe i da nije koristio SKY, navodi Dan.

Optuženi Tihomir Adžić je takođe negirao navode optužnice. I on je, kao i svi optuženi do sada, kazao da nikada nije koristio SKY. Upitao je sud zašto su sporni njegovi prelazi granice, zar je to krivično djelo. Ukazao je da je živio i radio u inostranstvu.

Na optužnici Specijalnog tužilaštva nalaze se Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (koji se ranije prezivao Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović, prenosi Dan.

Navodi istrage:

Prema ranijim informacijama iz tužilaštva, neki od optuženih u ovom predmetu se terete za više krivičnih djela.

- Lj. M., M. O., I. S., N. B., P. L., M. P., B. J., M. M., A. K., V. B., G. S., D. M., F. Z., I. N., T. A., M. N., D. K., M. B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj. M., M. O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj. M., I. S., M. O., B. J. i M. N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M. M., A. K. i Lj. M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D. K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D. K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena je u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike - saopštio je ranije specijalni državni tužilac Vukas Radonjić.