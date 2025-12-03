Božović je u svom detaljnom i višesatnom izlaganju negirao krivicu, tvrdeći da navodi optužnice nijesu istiniti.

Izvor: Facebook/Milo Božović/Screenshot

Bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović kazao je danas da su članovi kavačkog klana optuženi za ubistva njegova tri velika prijatelja – Saše Markovića, Gorana Ðuričkovića i Ðorđa Borete te da su apsurdne tvrdnje Specijalnog tužilaštva da je on dio te organizovane kriminalne grupe (OKG), piše Pobjeda.

“Saša Marković je bio moj veliki prijatelj i saveznik u politici. Goran Đuričković mi je bio kum, krstio ga je moj otac. Sa porodicom Đorđa Borete smo 100 godina prijatelji, gledala sam ga kao člana porodice. Povezivanje mene sa ubicama ovih ljudi je, u najmanju ruku, maliciozno”, istakao je Božović.

On je to rekao iznoseći svoju odbranu u postupku u kojem se tereti za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Božović je u svom detaljnom i višesatnom izlaganju negirao krivicu, tvrdeći da navodi optužnice nijesu istiniti.

“SDT je zloupotrebom i manipulacijom napravilo ovu optužnicu, koja je nelogična i kontradiktorna. Tužilaštvo spaja istu navodnu OKG i ljude koji se ne poznaju i koji su na suprostavljenim političkim stranama”, naveo je on.

Prva nelogičnost u optužnici je, kako je naglasio, njegova navodna veza sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

“Iako tužilac ne izgovara DPS imenom, jasno je da se misli na tu partiju. U politici sam preko 20 godina, funkcioner sam Nove srpske demokratije. Na svim izborima sam bio na suprotnim stranama sa DPS-om, mogu slobodno reći i na neprijateljskim”, ustvrdio je on.

Tvrdi da je jedan od rijetkih za kojeg može da se kaže da je više puta pobijedio DPS te da je najbolja potvrda toga što je na lokalnim izborima 2022. godine osvojio 18 od 33 mandata SO Budva.

“Podsjećam da je DPS poslat u opoziciju 2020. godine, glasovima 41 poslanika. Zašto je ovo važno? Zato što SDT u ovoj optužnici tvrdi da ova navodna OKG radi za DPS, tj. da radi protiv mene jer sam ja u tom trenutku kandidat koalicije “Za budućnost Crne Gore”, naveo je.

Božović je bio kategoričan da su besmislene tvrdnje tužioca Jovana Vukotića da u istoj OKG sa Radojem Zvicerom i u prilog toj tvrdnji naveo da je u istoj kriminalnoj organizaciji sa Zvicerom koji kaže za njega “da je izdajnik, da ga treba odrati, išipkati i da je kreten”.

Podsjećamo, na optužnici Specijalnog tužilaštva nalaze se i Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (koji se ranije prezivao Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.

Božović se tereti da je sa optuženim Ljubom Milovićem, Ojdanićem i Lazovićem u toku januara i februara 2021. godine iz Ekvadora preko Kraljevine Belgije do Kraljevine Holandije prenosio 846 kilograma kokaina. To su učinili s osobama koje su, kako piše u optužnici, na kriptovanoj aplikaciji „Skaj“ koristili nadimke „Nw night!!!“, „Wolk“, „Pacino New“ i „Hulk new“.

Prema navodima optužnice, Knežević je imao zadatak da kao policijski službenik, a potom i funkcioner Uprave policije Crne Gore kriminalnoj organizaciji odaje povjerljive podatke u vezi sa krijumčarenjem kokaina ove, ali i suprotstavljene škaljarske kriminalne grupe, kako pišu Vijesti.

Odbjeglom policajcu Ljubu Miloviću stavlja se na teret krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i pranje novca.

Uhapšeni predsjednik Opštine Budva Milo Božović optužen je za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Suspendovani policajac Petar Lazović tereti se za stvaranje kriminalne organizacije, tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Mileta Ojdanić tereti se za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge kao i pranje novca.

I ostali optuženi, kako se navodi u dokumentu Višeg suda u Podgorici, terete se da su izvršili navedena krivična djela.