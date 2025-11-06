Optuženi Keković je u odbrani naveo da u UA Emiratima živio normalno i radio dok nije tamo došao vd Uprave policije Lazar Šćepanović. Nakon toga je uhapšen i njega označavaju kao prijetnju za bezbjednost u Dubaiju.

Okrivljeni Aleksandar Keković je, iznoseći odbranu u Višem sudu u Podgorici, u nastavku suđenja bivšem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, Petru Lazoviću, Ljubu Miloviću i i ostalim okrivljenima za stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina, rekao da je optužba protiv njega, namještaljka Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), Predraga Šukovića i Lazara Šćepanovića.

"Nisam član ni jedne kriminalne organizacije i nisam bio u bjekstvu. Jedino iz optužnice poznajem Vukasa Radonjića. On je kao tužilac Osnovnog državnog tužilaštva izvršio psihički pritisak da ranije moja tadašnja djevojka da izjavu protiv mene. Smatram da je sve ovo namještaljka SDT i SPO na čelu sa Predragom Šukovićem i Lazarom Šćepanovićem", rekao je Keković, pišu Vijesti.

Osim njega, odbranu su dali optuženi Miloš Mišurović i Vladimir Bajčeta, koji su negirali navode optužnice, negirali su krivicu i izvršenje krivičnog djela. Vladimir Bajčeta je negirao navode optužnice i požalio se da se dvije godine i osam mjeseci nalazi u pritvoru.

"Ovakvo određivanje pritvora u nedogled, gdje je pritvor postao kazna, dovelo je do uskraćenja pravde a svaka zakašnjela pravda je nepravda.Ova optužnica je klasična konstrukcija od strane SDT-a. SDT nema ni jedan materijalni dokaz niti kriptovani telefon protiv mene. Nije utvrđena ni autentičnost Skaj", naveo je optuženi Bajčeta.

Dodao je da ga SDT tereti za šverc droge, ali da nisu precizirane optužbe, kao ni za vrijeme izvršenja određenih inkriminisanih radnji.

"SDT tvrdi da sam švercovao kokain iz Ekvadora u Evropu. Za vrijeme tog transporta ja sam se nalazio na teritoriji Crne Gore. Ne navodi gdje i od koga sam nabavio drogu, koliko sam je platio, ne navodi koje sam ja to količine kokaina vlasnik. SDT ne navodi adresu i vrijeme i od koga je navidno u Holandiji iznajmio stan", kazao je Bajčeta. Najviše ga boli što je blokirana imovina njegovog brata.

"Sve ovo SDT ne sprečava da blokira moju imovinu za koju je utvrđeno da je legalna i imovnu moje porodice, a kuću koju je otac izgradio, je kada sam bio dijete i stan koji je moj brat kupio na kredit. Za brata me najviše boli. Jer to je bila inicijalna kapisla da se moj brat naglo razboli i zahvaljujući SDT, da se nalazi u invalidskoj penziji. Da li je to pravo i pravda i ljudsko postupanje specijalnog tužioca Jovana Vukotića prema mojoj porodici", upozorio je Bajčeta. Potom je predložio da sud odbaci skaj kao pravno nevaljan dokaz. I okrivljeni Miloš Mišurović je negirao navode optužnice, prenose Vijesti.

"Crnu Goru sam slobodno napustio 2023., kada sam otišao za BIH. Tokom mog boravka tamo saznajem iz medija i porodice da je SDT pokrenulo postupak protiv mene. Angažovala mi je porodica advokate. Rečeno mi je da nema potrebe da dolazim tokom istrage, jedino ako dođe do sudskog postupka. Kada je došlo do podizanja optužnice ja sam došao, nisam čekao da vidim hoće li biti potvrđena. Već 20 dana nakon moje predaje i optužnice otvara se nova istraga i u njoj mi se stavlja na trete krivično djelo iz prve optužnice a i ako sam bio na prvoj optužnici to djelo mi nije bilo stavljeno na teret. Ja časni sude ne radim u policiji već deset godina. Razdužio sam sve, opremu, uniformu, legitimaciju. Nameće se jedno logično pitanje, kako sam mogao za iskoristim i zloupotrebim službeno ovlašćenje", istakao je optuženi Mišurović.

Na optužnici Specijalnog tužilaštva, okrivljeni su Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović, Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.