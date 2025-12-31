Odluka je donijeta po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 26. decembra 2025. godine.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore donijelo je rješenje kojim se okrivljenima Aleksandru Mijajloviću i Dragu Spičanoviću produžava pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 3. aprila 2026. godine.

Odluka je donijeta po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 26. decembra 2025. godine.

“Mijajloviću je pritvor produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok je Spičanoviću pritvor produžen zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka”, naveli su iz Vrhovnog suda.

Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i obrazloženju rješenja suda, postoji osnovana sumnja da je Mijajlović u periodu od 2018. do februara 2024. godine organizovao i rukovodio kriminalnom organizacijom koja je djelovala na teritoriji Crne Gore s ciljem izvršenja teških krivičnih djela radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Kako se sumnja, organizacija je imala jasno uspostavljenu hijerarhiju, unaprijed podijeljene uloge i zadatke, dugotrajno planirano djelovanje, kao i spremnost na primjenu nasilja i zastrašivanja.

U okviru tog djelovanja, Spičanović se sumnjiči da je, kao službeno lice, zloupotrebljavao službeni položaj prikupljajući i neovlašćeno dostavljajući povjerljive i tajne podatke organizatoru kriminalne organizacije. Riječ je, kako se navodi, o podacima iz policijskih i bezbjednosnih evidencija, kao i informacijama označenim stepenom tajnosti „Tajno“, čije bi odavanje moglo imati štetne posljedice po bezbjednost Crne Gore.

Vrhovni sud je pritvor produžio uz obrazloženje da i dalje postoje razlozi za tu mjeru, odnosno opasnost od bjekstva, mogućnost uticaja na svjedoke, kao i realna opasnost od ponavljanja krivičnog djela.

Pritvor je Mijajloviću i Spičanoviću prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 5. oktobra, a potom produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 31. oktobra, koje je kasnije preinačeno odlukom Apelacionog suda Crne Gore. Najnovijim rješenjem Vrhovnog suda, pritvor okrivljenima može trajati najduže do 3. aprila 2026. godine.