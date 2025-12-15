Abazović je nakon održanog ročišta kazao da je ostao pri svojim stavovima.

Izvor: MONDO/ Nikoleta Vukčević

U Osnovnom sudu u Ulcinju danas je održano saslušanje bivšeg premijera i lidera GP URA Dritana Abazovića po tužbi biznismena Ranka Ubovića i Aleksandra Mijajlovića.

Oni su Abazovića tužili zbog povrede prava ličnosti jer ih je tadašnji premijer optužio da švercuju kokain i cigarete i da se nalaze na vrhu kriminalne piramide u državi.

"Mislim da je vrijeme potvrdilo da je sve ono što sam rekao istina jer je činjenica da su tri osobe koje su me tužile završile u zatvoru. Istina, jedno lice u međuvremenu pušteno je na slobodu, dvoje je još u Spužu. Ali sve to govori da sam pričao istinu i da je bila moja dužnost da sa pozicije premijera ukazujem na one ljude koji u značajnoj mjeri ugrožavaju nacionalnu bezbjednost", kazao je Abazović novinarima, prenose Vijesti.

Naveo je da nije riječ o bilo kakvim ljudima

"Nego o onim na vrhu kriminalne piramide a procesi pokrenuti potiv njih, tek su na početku", kazao je Abazović.

Pravni zastupnik Ubovića i Mijajlovića, podgorički advokat Zoran Piperović kazao je da SDT ne može da potvrđuje Abazovićeve navode, kao što to on tvrdi.

"SDT je stranka u postupku kao i svi okrivljeni. Samo Sud može da potvrdi njegove navode i nije ničije da neka lica označava da su na vrhu kriminalne piramide, osim Suda. Danas je izbjegao da je spominjao da su švercovali cigarete i kokain. Nadam se da će to Sud imati u vidu", kazao je Piperović.

Ponovio je da je uvjeren da će svi predmeti koje se vode protiv Abazovića u Osnovnom sudu u Ulcinju, na kraju završiti u Vrhovnom sudu u Podgorici.

"Abazović je kazao da je ovo samo 15 odsto što Ubovića I Mijajlovića očekuje u budućnosti. Pitao sam ga odakle on to zna, ko mu daje informacije, ko mu javlja… Lijepa želja i ništa više", kazao je Piperović.

Naveo je da treba sačekati da se sve završi i slegne.

"Onda ćemo da pričamo ko je bio u pravu a ko nije, ko je jurio aveti a ko pravdu a ko je tjerao samo karijeru", kazao je Piperović.

Pravni zastupnik Abazovića, ulcinjski advokat Gzim Hadžibeti da se suština spora svela na to da li je bivši premijer ličnim i političkim motivima targetirao ta lica, prenose Vijesti.

"Svi dokazi koji su do sada izvedeni, jasno i nedvosmisleno dokazuju da je Abazović postupao isključivo sa pozicije i funkcije koju je obavljao u to vrijeme i da su se te informacije pokazale tačnim. U smislu da je protiv svih tih lica vode određeni krivični postupci u različitim fazama tako da ne stoje tvrdnje da je Abazović imao nekakav politički motiv protiv njih jer ta lica i nijesu direktno uključena u politički život", kazao je Hadžibeti.

Ranije danas, nastavljeno je suđenje Abazoviću i po tužbi komapnije Bemax za naknadu nematerijalne štete.