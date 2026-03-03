Ukazuju da Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da pažljivo prati razvoj situacije i ostaje u stalnoj komunikaciji sa partnerskim institucijama i diplomatsko-konzularnom mrežom.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je, usljed pogoršane bezbjednosne situacije u regionu Bliskog istoka i povećanog broja zahtjeva za povratak u zemlju, planirana organizacija drugog evakuacionog leta za crnogorske državljane koji se trenutno nalaze na pogođenom području. Let za Podgoricu planiran je za 4. mart, sa polaskom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a realizovaće ga kompanija Fly Dubai.

“Prema trenutnim procjenama, ovim letom biće obezbijeđen povratak za oko 160 državljana Crne Gore koji su se do sada obratili nadležnim institucijama radi pomoći pri evakuaciji. Ministarstvo podsjeća sve crnogorske državljane koji se nalaze u UAE, a koji žele da se vrate u Crnu Goru i još nijesu evidentirani, da se u najkraćem roku jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu DKP radi pravovremene registracije”, navode iz Ministarstva.

Građani se mogu obratiti na sljedeće kontakte:

Ambasada Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima – Abu Dabi

Tel: +971 56 277 0174

+971 50 825 7561

Email: [email protected]

Dežurni kontakti u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore

Tel: +382 67 159 000

+382 67 171 777

Email: [email protected]

“Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, broj i rok važenja pasoša, trenutnu lokaciju, kontakt telefon ili e-mail, kao i podatke o članovima porodice koji putuju zajedno sa vama. Detalji o vremenu polaska, mjestu okupljanja i drugim organizacionim informacijama biće dostavljeni prijavljenim putnicima putem diplomatsko-konzularnih predstavništava”, naveli su iz Ministarstva.

Ukazuju da Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da pažljivo prati razvoj situacije i ostaje u stalnoj komunikaciji sa partnerskim institucijama i diplomatsko-konzularnom mrežom.

“Svim crnogorskim državljanima koji se nalaze na pogođenom području preporučuje se da prate zvanična uputstva i servisne informacije Ministarstva vanjskih poslova, kao i lokalnih nadležnih institucija”, zaključili su.