Viša državna tužiteljka Andrijana Nastić poručivala je u julu 2022. godine da bi njenoj koleginici koja je naložila hapšenja tjelohranitelja Aleksandra Mijajlovića, bilo bolje da ne odredi zadržavanje tom Podgoričaninu, jer joj je ona nadređena.

Radnja se dešava samo mjesec i devet dana nakon što je unaprijeđena iz podgoričkog Osnovnog u Više državno tužilaštvo, a nakon što joj jedan od navodnih šefova takozvanog Grand klana traži pomoć jer je policija razoružala i uhapsila njegovog tjelohranitelja Mirka Lađića (42), prenose Vijesti.

Lađić je uhapšen 10. jula 2022. godine u Podgorici, pola sata prije ponoći, po nalogu dežurne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici. Nastić je do 2. juna te godine radila u ODT Podgorica, a tog dana izabrana je za tužiteljku u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Dan nakon hapšenja Lađića, Mijajlović svojoj sestri od strica, tužiteljki Nastić, šalje poruku:

“Pitanje, Mirko Lađić, radi kod mene, prije bio policajac. Išao juče na pucanje od 16 h do 18 h, posle toga svratio u Tološku kod druga mu (i kolege rade zajedno) na večeru i da sjedi sa ženom i djetetom. Posle toga krenuo kući (on autom, a žena pješke da prošeta) i u Studentsku ga zaustavi policija i uhapsi jer je imao oružje sa dozvolom kod sebe. A živi u Master, sve u 300 metara... Vode ga kod ODT jutros... Možeš li koga pitati?”, stiglo joj je 11. jula ujutro, prenose Vijesti.

Tužiteljka mu odgovara da može i da će zvati koleginicu “koja je bila dežurna juče”.

“Mogu, a što se tiče ovoga Lađića, zvaću koleginicu koja je bila dežurna juče. Po meni, tu nema ništa. Đe mu je umišljaj da je to neovlašćeno nosio, ono, ima pravilo neko da odmah ide kući nakon pucanja i da ga drži rasklopljenog... Ali opet, to bi bio prekršaj. Ako je ovo kao što si rekao tu nema ništa...”

Nešto kasnije javlja mu se sa povratnom informacijom da je Lađić imao 13 metaka u pištolju i da je uhapšen u 23.30 sati... “Trebao je da ga rastavi... Ali meni opet tu nema ništa”, insistira tužiteljka.

Mijajlović joj tada traži pomoć: “Vidi šta se može pomoći… Samo da ga ne zadrže”, pišu Vijesti.

“Da bi potom okrivljena Andrijana Nastić poslala okrivljenom Aleksandru Mijajloviću poruke sljedeće sadržine: ‘A je li bio repetiran… Pištolj … Neka dostavi dokaz da je bio u streljanu… Nadam se da ga neće zadržati... Bolje bi joj bilo… Jer sam joj ja sad nadređena… U 10 h mu je privod kod nje”.





Deset dana kasnije, 21. jula, Nastić se žali Mijajloviću na koleginicu koja je odlučila da optuži njegovog tjelohranitelja.

“Slušaj nešto, popižđela sam baš na ovu jutros, zvala sam je za Mirka… Optužiće ga za ono, veli čisto joj djelo… Kaže pištolj je za pas nosio, sa 13 metaka u 23 h… Ja mislim da to na sud proći ne može, a ono što mu ja preporučujem je da nađe advokata”.

Istim povodom javlja se Mijajloviću i 3. avgusta 2022. godine, kada ga obavještava da još nema optužnice.

“Nema ništa još za Mirka... Čeka se nalaz iz Forenzičkog, a stručnjakinja ova je danas na odmoru.. Tako da pratim dalje u sept”..., prenose Vijesti.

Lađić je uhapšen 10. jula 2022. godine u Podgorici, a iz Uprave policije tada je saopšteno da je slobode lišen po nalogu državnog tužioca u ODT Podgorica - zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Navodnu kriminalnu grupu okupljenu oko Mijajlovića Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i odavanje tajnih podataka, kao i da su, između ostalog, kroz odlučivanje o trajanju radnog odnosa u firmama povezanim s kriminalnom organizacijom, uticali na ostvarivanje biračkog prava građana...

U toj akciji, realizovanoj 3. oktobra, službenici Specijalnog policijskog odjeljenja stavili su lisice na ruke Mijajloviću, tužiteljki Nastić, bivšem šefu kontraobavještajne službe Agencije za nacionalnu bezbjednost Dragu Spičanoviću, nekadašnjem načelniku podgoričke policije Milovanu Pavićeviću, policajcu Vladanu Lazoviću.

Nekoliko dana kasnije, uhapšen je i bivši ministar odbrane i poslanik Predrag Bošković, pišu Vijesti.

Odlukom sudije za istragu, u spuški pritvor poslati su Mijajlović i Spičanović, Pavićeviću i Lazoviću određen je kućni pritvor, a Nastić i Bošković pušteni su da se brane sa slobode. Specijalni tužioci sumnjiče Mijajlovića da je medijima direktno prosljeđivao podatke koje je dobijao od okrivljenih funkcionera javne i tajne policije i tužiteljke Nastić, kako bi kreirao javno mnjenje, stvarajući negativnu medijsku sliku, i diskreditujući političare, crkvene velikodostojnike i brojne pojedince i neistomišljenike, ali i rušio sistem bezbjednosti, prenose Vijesti.

Dokazi SDT-a ukazuju na to da je u više navrata slao podatke, fotografije, dijelio teme, ali i predloge za sagovornike za tekstove, i naređivao Milovanu Pavićeviću, dok je bio šef policije u Podgorici, kada i kako da šalje policijska saopštenja.

SDT radi na identifikaciji i ostalih navodnih pripadnika te organizovane kriminalne grupe.

Tužiteljku Nastić specijalni tužioci sumnjiče da je Mijajloviću odavala obavještajne i podatke označene stepenom tajnosti.

Iz brojnih poruka koje su njih dvoje razmjenjivali vidi se da je navodna Mijajlovićeva kriminalna organizacija imala uticaj i u pravosuđu.

Krajem 2021. godine, dok je još bila u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Nastić je obavještavala Mijajlovića o prilikama unutar te institucije, kao i o tome kako je ko glasao tokom internog izbora vršioca dužnosti rukovodioca ODT Podgorica.

Imala je zadatak, kako smatra SDT, da pojašnjava i dostavlja informacije o kadrovskim rješenjima unutar tužilaštva, kao i informacije sa kolegijuma ODT-a Podgorica, prenose Vijesti.

Poruke pokazuju da ga je obavještavala o brojnim predmetima u ODT-u Podgorica, a nakon napredovanja i o predmetima formiranim u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

SDT sumnja da je ona u navodnoj Mijajlovićevoj kriminalnoj organizaciji imala zadatak da dostavlja informacije, a iz poruka razmijenjenih sa Podgoričaninom proizilazi da je slala i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora tokom istrage pokušaja ubistva kada je ranjen sin Ranka Radulovića, prenose Vijesti.

Ona je, kako misli SDT, otkrila tajni podatak da je na Radulovića pucao Stefan Koprivica, sin bivšeg policijskog funkcionera Duška Koprivice.

“Dana 30. novembra 2021. godine, okrivljena Andrijana Nastić okrivljenom Aleksandru Mijajloviću poslala poruku sadržine: ‘A ja sve to znam i zato mi je krivo bilo… Al shvataš li da nije prijatno u policiji da sjediš 2 h bez ikakve potrebe, ja sam zbog toga i ljuta bila, jos mi Boričić likuje, na kumu sam ljuta, ma na sve… Sjašite više brate, na selo bi živjeli da im Bemaxa nema sve im po spisku je…’”

Prepričavala im je i što se dešava na sjednicama u Tužilaštvu, a nakon jedne od njih Mijajlović joj je poručio da se isključi i ne sluša kolegu - “Jer me strah da mi film ne pukne pa ga ja nazovem”.

Iz Mijajlovićevih poruka poslatih Nastić proizilazi da su rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i tadašnji vrhovni državni tužilac - Lepa Medenica i Dražen Burić u toku sa dešavanjima i da predlažu Nastić za unapređenje:

“Ko ga je*e... Znaju Lepa i Dražen za to”, napisao joj je Mijajlović, a Nastić mu odgovorila:

“Ako ne budem ja, biće neko iz Višeg.. A svi se prepali, znaš gu*ica im je u procepu… Hoće li ovaj ostati gore ili neće, pa ne znaju kako da se postave.. čekaju kolegijum ujutru … Al oni ne znaju da ako mene ne izaberu da će im doći neko iz Višeg, pa vagaju sa Boričićem sigurno … Do 11 h jutro moraju da se izjasne … A sve šupci … Do 11h moraju da se izjasne Lepi … Pa neka ih… Neka joj se zamjeraju … A moraju se kolege izjasniti na ovaj predlog Lepin, ako ne daju saglasnost, neko će iz Višeg, shvataš da je to Dražen sve po zakonu završio da ovoga makne.. E sad ako on nešto pokuša, koprcaće se sigurno, to je druga priča, al ovo je po zakonu … Jer ne može on sam sebe da predloži …. Niti kolege mu. Pošto imaš šefa Višeg koji traži da se izjasnimo o meni kao zamjeniku za 2022”.