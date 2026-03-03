logo
"Uhapšen sam na aerodromu u Minhenu": Žika Torodović šokirao na Instagramu, sve se desilo dok je snimao seriju

"Uhapšen sam na aerodromu u Minhenu": Žika Torodović šokirao na Instagramu, sve se desilo dok je snimao seriju

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Žika Todorović iznenadio je pratioce na društvenim mrežama kada je otkrio da je priveden u Minhenu

"Uhapšen sam na aerodromu u Minhenu": Žika Torodović šokirao na Instagramu, sve se desilo dok je snimao seriju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Srđan Žika Todorović (60), koji je svojevremeno otkrio da je odbio ulogu u kultnom filmu "Lepa sela lepo gore", nerijetko na društvenim mrežama iznenadi pratioce objavama iz svoje višegodišnje karijere i otkrije zanimljivosti o kojima javnost ništa nije znala.

Tako je bilo i ovog puta, kada je objavio sliku iz Minhena, tokom snimanje serije "Zaboravljeni". Na njoj vidimo nasmijanog glumca, ali i ispovijest koja je sve ostavila bez teksta.

"Minhen '88. Snimanje "Zaboravljenih". Uhapšen na aerodromu zbog Kinder jajeta. Vera Čukić nije htjela riječ da progovori sa mnom" napisao je pored ove slike:

 Srđana Žiku Todorovića smo nedavno gledali u hit komediji "Svadba" koja je osvojila region.

Pogledajte:

Svadba trejler
Izvor: YouTube

Žika Todorović Minhen privođenje kinder jaje

