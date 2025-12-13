Tokom kontrole vozila marke Mercedes kojim je upravljao A.Z., provjerom kroz elektronske evidencije i konsultacijom sa NCB Interpol Podgorica, utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna potjernica raspisana od strane NCB Interpol Štokholm.

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ lišili su slobode A.Z. (30) iz Novog Pazara, državljanina Republike Srbije, na graničnom prelazu Dračenovac prilikom ulaska u Crnu Goru.

A.Z. se potražuje radi izvršenja kazne zatvora za krivična djela uključujući primanje ukradene robe, krađu, tešku nezakonitu vožnju, vožnju pod uticajem alkohola, prekršaje u vezi sa narkoticima, prijetnje javnom službeniku, nasilnički otpor i pokušaj krađe.

Osumnjičeni je prebačen službenicima Odjeljenja bezbjednosti Rožaje i u zakonskom roku biće priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.