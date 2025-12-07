Prema operativnim podacima, policijski službenici su na teritoriji Rožaja i Plava pronašli i oduzeli preko kilograma narkotika, tri puške, pištolj i 54 komada municije različite vrste i kalibra.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” nastavili su pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, s posebnim fokusom na nasilje, ilegalno posjedovanje oružja i zloupotrebu narkotika, u skladu sa nacionalnim prioritetima. Tokom ovih aktivnosti procesuirane su dvije osobe, a oduzeta je velika količina narkotika, oružja i municije.

U okviru akcije, postupajući po operativnim informacijama da se u objektu u vlasništvu S.Ć. iz Rožaja nalazi određena količina psihoaktivnih supstanci, policija je preduzela konkretne mjere koje su rezultirale lišenjem slobode jednog lica. Brzom i efikasnom reakcijom, lice A.N., koje je pokušalo da izmjesti narkotike iz pomenutog objekta, spriječeno je i lišeno slobode.

Pronađeno je sedam pakovanja materije za koju se sumnja da je marihuana ukupne težine 712 grama, kao i deset pakovanja praškaste materije za koju se sumnja da je kokain ukupne težine 343 grama. A.N. se sumnjiči za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i biće priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Policija, u saradnji sa tužilaštvom, preduzima dalje mjere radi prikupljanja dodatnih dokaza i identifikovanja eventualno povezanih lica u okviru mreže ulične prodaje narkotika.

U nastavku aktivnosti, policija je izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi S.C. iz Plava, gdje je pronađen i oduzet pištolj marke Češka zbrojovka, kalibra 7,65 mm, lovački karabin, dvije lovačke puške i 54 komada municije različite vrste i kalibra, sve bez važeće dokumentacije.

Tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu naložio je da se protiv S.C. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Službenici RCB “Sjever” nastavljaju pojačane aktivnosti s fokusom na suzbijanje krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe narkotika i oružja, u cilju sprečavanja nasilja, otkrivanja izvršilaca nelegalnih aktivnosti i podizanja nivoa bezbjednosti u društvu.