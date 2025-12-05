Na tu kaznu osuđen je zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Nikšićka policija uhapsila je D.J. (33), za kojim se, po naredbi Osnovnog suda u tom gradu, tragalo zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri godine, kako prenose Vijesti.

Na tu kaznu osuđen je zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Intenzivnim operativnim radom na terenu, uz niz drugih aktivnosti iz nadležnosti policije, ovo lice je locirano od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Nikšić i lišeno slobode, te sprovedeno na izdržavanje kazne zatvora u UIKS", saopštila je Uprava policije.