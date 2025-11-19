Naime, za ovo krivično djelo sumnjiče se operativno interesantno lice M.N. (41) iz Nikšića i njemu blisko lice D.M. (39) iz Kotora, a koje su počinili na štetu državljanina Republike Srbije.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, podnijeli su krivičnu prijavu protiv dvije osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo protivpravno lišenje slobode i krivično djelo zlostavljanje.

Naime, za ovo krivično djelo sumnjiče se operativno interesantno lice M.N. (41) iz Nikšića i njemu blisko lice D.M. (39) iz Kotora, a koje su počinili na štetu državljanina Republike Srbije.

Sprovedenom kriminalističkom obradom policijski službenici došli su do sumnje da su izvršioci 18. novembra oko 18.30 časova, primijetili oštećenog na trotoarskoj površini uz ulicu kojom su se kretali putničkim motornim vozilom u mjestu Igalo.

Tom prilikom M.N. je izašao iz vozila, prišao oštećenom i pozvao ga da uđe u njihovo vozilo, uz obećanja da će mu pronaći posao.

Oštećeni je ušao u vozilo, nakon čega je D.M. vozilo stavio u pogon. Tokom vožnje M.N. je oštećenog na zadnjem sjedištu vozila držao rukama ne dozvoljavajući mu da se pomjeri, odnosno udalji, ograničavajući mu slobodu kretanja istovremeno zadajući mu

udarce u predjelu glave. Takođe, udarce je oštećenom zadao i osumnjičeni D.M.

Tokom cjelokupnog događaja M.N. je oštećenom upućivao pitanja vezana za okolnosti njegovog boravka u Herceg Novom, na kraju zatraživši mu i njegov lični dokument koji je zadržao.

Nakon toga, osumnjičeni su se zaustavili, iz vozila izveli oštećenog, zadali mu više udaraca u predjelu glave i tijela, kako rukama tako i podesnim sredstvom, uz to mu sve vrijeme upućujući pitanja vezano za okolnosti njegovog boravka i kretanja u tom gradu.

Oštećeni je ovom prilikom zadobio tjelesne povrede konstatovane u ljekarskom izvještaju.

Sa cjelokupnim događajem upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom po čijem nalogu je protiv operativno interesantnog lica M.N. i njem bliskog lica D.M. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo protivpravno lišenje slobode i krivično djelo zlostavljanje.