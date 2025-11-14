Policija je protiv njega, kako navode, podnijela krivičnu prijavu u redovnom postupku, sprovodeći pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja ekonomskog kriminaliteta

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Iz Uprave policije saopšteno je CdM-u da je policija podnijela krivičnu prijavu protiv B.M. (46) iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je falsifikovao uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa.

“On je, kako se sumnja, ovo djelo izvršio na način što je falsifikovao uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa i upotrijebio ga prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju lica sa invaliditetom Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom”, navodi se u saopštenju.

Policija je protiv njega, kako navode, podnijela krivičnu prijavu u redovnom postupku, sprovodeći pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja ekonomskog kriminaliteta, prenosi CdM.