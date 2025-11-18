Policija je obaviještena od strane Carinske ispostave Pošte Crne Gore da je pošiljka upućena iz Sjedinjenih Američkih Država na ime B.K. iz Zete

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, u saradnji sa Upravom carina i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduizmajući intenzivne koordinirane aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe narkotika, podnijeli krivičnu prijavu protiv jedne osobe iz Zete zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopštili su iz UP.

Naime, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica obaviješteni su od strane Carinske ispostave Pošte Crne Gore da je pošiljka upućena iz Sjedinjenih Američkih Država na ime B.K. iz Zete kontrolisana od strane carinskog inspektora, kada je utvrđeno da se u pošiljci nalaze tri pvc pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 1.8 kilograma.

Policijski službenici su sa događajem upoznali tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se identifikuje primalac pošiljke, te da se preduzmu dalje aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti.

Nakon utvrđivanja identiteta ovoga lica – B.K. (25) iz Zete, povratno je informisan postupajući tužilac, nakon čega je izvršen i pretres stana i drugih prostorija koje koristi B.K. Ovom prilikom pronađen je doboš za skladištenje municije, drobilica sa tragovima biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, kao i manja količina ove opojne droge. Osim toga, od ovoga lica oduzeto je sredstvo za komunikaciju, te su u službenim prostorijama preduzete policijsko tužilačke aktivnosti u odnosu na ovo lice.

Postoji sumnja da je pribavljena droga bila namijenjena uličnoj prodaji.

Sa svim navedenim upoznat je povratno postupajući viši državni tužilac koji se izjasnio da se u radnjama B.K. stiču elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i da se protiv njega krivična prijava podnese u redovnom postupku.