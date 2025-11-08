Naime, krivična prijava podnijeta je protiv pravnog lica “S.” d.o.o. iz Nikšića i odgovornog lica u tom pravnom licu A.S. (48) iz Nikšića.

Izvor: MINA

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever - Odjeljenja bezbjednosti Berane su, sprovodeći pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja svih oblika ekonomskog kriminaliteta, podnijeli krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću pravnog i odgovornog lica u pravnom licu zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju u sticaju sa falsifikovanjem isprave.

Naime, krivična prijava podnijeta je protiv pravnog lica “S.” d.o.o. iz Nikšića i odgovornog lica u tom pravnom licu A.S. (48) iz Nikšića.

Oni su krivična djela koja im se stavljaju na teret izvršili na način što je A.S. kao odgovorno lice u pomenutom pravnom licu sačinila lažnu fakturu za putničko motorno vozilo uvezeno iz Republike Slovenije i izvršila carinjenje vozila u carinskoj ispostavi Nikšić, na bazi falsifikovanog računa i fakture, izbjegavajući obaveze prema državi Crnoj Gori za rabljeni program vozila iz Slovenije, na taj način pribavivši za sebe protivpravnu imovinsku korist.