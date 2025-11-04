To je Peković najavio na društvenoj mreži i demantovao navode da se kandidovao kao kadar Evropskog saveza, čiji je kandidat za odbornika bio na lokalnim novembarskim izborima.

Žarko Peković, čija je kandidatura za mjesto direktora budvanskog Parking servisa proglašena drugorangiranom, podnijeće krivičnu prijavu protiv predsjednice Odbora direktora te opštinske firme Tamare Pribilović, te pred sudom osporiti odluku o izboru Dragane Pime na rukovodeću poziciju, pišu Vijesti.

To je Peković najavio na društvenoj mreži i demantovao navode da se kandidovao kao kadar Evropskog saveza, čiji je kandidat za odbornika bio na lokalnim novembarskim izborima.

Ujedno, Peković je optužio predsjednike Opštine i Skupštine opštine Nikolu Jovanovića i Petra Odžića da su obmanuli birače i simpatizere, tvrdeći da će lokalnu samoupravu depolitizovati i na funkcije postavljati stručne ljude, a ne one sa partijskim knjižicama.

Odbor direktora Parking servisa jednoglasno je donio odluku da Dragana Pima bude imenovana za izvršnu direktorku. Pima, koja je dugogodišnja istaknuta funkcionerka lokalnog odbora DPS-a, prethodnih tri i po mjeseca obavljala je funkciju v. d. direktorke. Na konkurs su se osim Pime prijavili i bivši v. d. direktora Parking servisa Srđan Zekić (kadar Socijalističke narodne partije), bivši sekretar za investicije, koji je u međuvremenu napustio političku grupaciju “Budva naš grad - Nikola Jovanović” Joko Popović i Žarko Peković.

“Kao neko ko je učestvovao na konkursu za izbor direktora Parking servisa iz Budve, javno želim da se ogradim i demantujem “Vijesti” da se nisam prijavio na konkurs kao bilo čiji kadar ili pripadnik političke strukture a najmanje Evropskog saveza iz Budve. Prijavio sam se kao i svaki zainteresovani građanin koji je ispunjavao uslove za navedeni konkurs. Namjera mi je bila da dokažem, što će mi biti cilj u narednom periodu kao pravni lijek na sramnu odluku UO Parking servisa iz Budve, da je predizborna platforma dvojca Jovanovic-Odžić, bila obmana birača i aktivista, među kojima sam i spadao u tom periodu, da će se lokalna samouprava depolitizovati i da će se birati isključivo kadrovi sa znanjem i iskustvom a ne partijskom knjižicom”, naveo je Peković.

On je ustvrdio da je “to bila najveća predizborna laž, što se i pokazalo u godini vladavine u Budvi na relaciji Jovanović-Odžić i donekle Milović (Nikola), nosilac liste DPS-a na lokalnim izborima).

“Upravni odbor Parking servisa iz Budve je sastavljen od nestručnih kadrova sa minimalnim ili nikakvih znanjem, a najmanje sa znanjem da uspostave valjan kriterijum za izbor direktora preduzeća. Uvidom u sramnu odluku, jasno se vidi da je predsjednica UO putem direktne diskriminacije odbila mene kao kandidata samo zbog mog decenijskog iskustva u privatnom sektoru sa univerzitetskom diplomom. Upravni odbor je prvi put suprotno Zakonu o radu uveo kriterijum iskustva u javnoj ustanovi, ne čak ni javnoj upravi i na vrlo umišljajan način dao prednost nižerangiranoj poziciji, tj. samostalnosti u radu u odnosu na decenijsku upravljačku poziciju. Vrlo svjesno su članovi UO tumačili dokumentaciju koja nije bila predviđena javnim konkursom i bez ikakvog kriterijuma bodovanja kod izbora valjanog kandidata. Naravno da ću u narednim danima iskoristiti sudsko pravo na dokazivanje nezakonitosti ovakve odluke i podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednice UO, iz redova Budva naš grad. Da paradoks bude veći, predsjednica UO je inače suvlasnik u privatnoj firmi “V&T Bilans”, sa godišnjim prometom od 8.000 eura. Pa se postavlja pitanje, kakvo je ona imala iskustvo u javnoj upravi da bi upravo mogla da bude kompetentna za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Opština. Biće interesantno u izbornoj 2027. godini”, zaključio je Peković, prenose Vijesti.

Odbor direktora je, kako se navodi u odluci koju su “Vijesti” objavile, utvrdio da je Žarko Peković kandidat koji je dostavio dokumentaciju u skladu sa Javnim konkursom. Kako se ističe s obzirom na to da su oba kandidata (Pima i Peković) ispunila uslove opštim i posebnim uslovima javnog konkursa, Odbor direktora je utvrdio da “Dragana Pima ima kontinuirano radno iskustvo u radu u javnoj ustanovi, kao i brojne sertifikate koji dokazuju stručno usavršavanje kandidata za rad u državnim organima, odnosno u Društvu čiji je osnivač lokalna samouprava”.

