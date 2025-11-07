Iz Forenzičkog centra sud je obaviješten da zbog drugih, ranije preuzetih obaveza vještak hemijske struke Dejan Smolović nije bio u mogućnosti da prisustvuje današnjem ročištu.

Suđenje Aliji Balijagiću, optuženom za dvostruko ubistvo u Sokocu kod Bijelog Polja, odloženo je danas u Višem sudu u tom gradu, jer još uvijek nije završeno psihološko vještačenje, niti je pristupio vještak iz Forenzičkog centra u Danilovgradu.

Iz Forenzičkog centra sud je obaviješten da zbog drugih, ranije preuzetih obaveza vještak hemijske struke Dejan Smolović nije bio u mogućnosti da prisustvuje današnjem ročištu.

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, u Sokocu, hicima iz lovačke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69).

Suđenje se nastavlja 17. novembra u 12.30 časova.