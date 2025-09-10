Predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju, Milan Smolović, donio je rješenje kojim je razriješen branilac po službenoj dužnosti Alije Balijagića, advokat Milorad Vlahović.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Odlučeno je da se okrivljenom Aliji Balijagiću (65), postavlja branilac po službenoj dužnosti, advokat Rešad Muzurović. Muzurović je bivši sudija Vrhovnog suda. Protiv tog rješenja nije dozvoljena žalba, piše Pobjeda.

U obrazloženju rješenja navedeno je da je 18. avgusta branilac po službenoj dužnosti okrivljenog, advokat Milorad Vlahović, podnio tom sudu podnesak sa zahtjevom za razrješenje, u kojem u bitnom navodi da i okrivljeni i branilac obostrano žele razrješenje, što ukazuje da je narušen odnos povjerenja. To je suštinska pretpostavka uspješne odbrane, a nepovjerenje okrivljenog prema braniocu ozbiljno utiče na pravo na odbranu – pravo na pravično suđenje. A ako i sam branilac traži razrješenje, to dodatno potvrđuje da saradnja nije moguća i da bi nastavak zastupanja bio štetan za efikasnost odbrane. Predložio je da sud donese rješenje o njegovom razrješenju i imenuje drugog advokata – navodi se u rješenju Višeg suda.

Inače, prethodno su okrivljeni Balijagić i advokat Vlahović tražili da branilac bude razriješen, a ti zahtjevi su odbijeni od strane predsjednika suda kao neosnovani, zbog nenavođenja konkretnih razloga za traženo razrješenje, prenosi Pobjeda.

Međutim, imajući u vidu postupanje branioca, tj. njegove zahtjeve koji su prethodno navedeni, uz činjenicu da je ranije i sam okrivljeni tražio da mu se postavi drugi branilac po službenoj dužnosti, predsjednik suda je odlučio da postavljenog branioca razriješi i odredi drugog branioca sa spiska Advokatske komore, po redosljedu – advokata Rešada Muzurovića.

Inače, rješenjem Apelacionog suda odbijena je žalba advokata Vlahovića, koji se žalio na rješenje Višeg suda u Bijelom Polju o produženju pritvora Balijagiću.

Prema navodima optužnice, Balijagić je 25. oktobra prošle godine, oko 21:10 časova, u mjestu Sokolac, opština Bijelo Polje, sa umišljajem, na podmukao način, kada su se oštećeni brat i sestra Jovan i Milenka Madžgalj nalazili u svojoj porodičnoj kući, dok je njihova pažnja bila usmjerena na televizijski program i kada nijesu očekivali napad, lišio ih života.

Nakon skoro mjesec dana bjekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji, Balijagić je uhapšen u jednom selu kod Priboja.

Balijagiću je zakazano suđenje za 1. oktobar.