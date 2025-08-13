Advokat Milorad Vlahović tražio je od predsjednice vijeća Višeg suda u Bijelom Polju da ga razriješi slučaja Alije Balijagića.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Advokat Milorad Vlahović branilac po službenoj dužnosti Alije Balijagića (65) koji je optužen za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, uputio je predsjednici vijeća Višeg suda u Bijelom Polju, Bojani Radović, koja sudi u navedenom predmetu, zahtjev za razrešenje, piše Pobjeda.

Nakon saznanja da je okrivljeni pismenim otpravkom sudu, tražio da mu se postavi drugi branilac, advokat Vlahović je preporučenim dopisom, otkazao punomoćje sa zahtjevom za razrešenje te predlaže da sud donese rješenje o njegovom razrješenju i imenuje novog advokata.

Balijagiću je zakazano suđenje za 1. oktobar.

Prema navodima optužnice Balijagić je 25. oktobra prošle godine, oko 21.10 časova u mjestu Sokolac, opština Bijelo Polje, s umišljajem na podmukao način, kada su se oštećeni brat i sestra Jovan i Milenka Madžgalj nalazili u svojoj porodičnoj kući,dok je njihova pažnja bila usmjerena na televizijski program i kada nijesu očekivali napad, lišio ih života.

" Sposoban da shvati značaj svog djela I upravlja postupcima,svjestan zabranjenosti djela, čije je izvršenje htio,na način što je smišljeno došao do njihove kuće I ispod prozora posmatrao oštećene,koji ga nijesu primijetili.Nakon čega je dejstvom sile polomio prozorsko staklo I kroz tako napravljen otvor,sa udaljenosti ne većoj od 5 metara,iz vatrenog oružja –lovačke puške,jugoslovenske proizvodnje,marke CZ,ispalio jedan projektil u pravcu oštećenog Jovana Madžgalja kojom prilikom je zadobio sedam strijelnih rana prostrelina i ustrelina u desnom lopatičnom,podlopatičnom I slabinskom predjelu koji se kanalima nastavljajju u grudnu I trbušnu duplju.Smrt kod oštećenog Jovana nastupila je usljed isrvarenja i razorenja vitalnih organa. U momentu kada je oštećena Milenka Madžgalj telefonom pozvala dežurnu službu OB Bijelo Polje i prijavila ubistvo brata,iz istog oružja i sa iste udaljenosti okrivljeni je ispalio dva projektila u njenom pravcu,od kojih je zadobila strijelne rane ustreline I prostrelne od kojih povreda jje usljed iskrvavljenja i razorenja vitalnih organa nastupila je smrt " navodi se u optužnici.

Dodaje se da je nakon toga okrivljeni kroz prozor ušao u kuću, gdje je u dnevnoj i jednoj od spavaćih soba izvršio premetačinu, zatim ugasio svijetlo i kroz isti prozor izašao iz kuće i udaljio se u pravcu šume, a nakon toga se dao u bjekstvo i skrivanje. Nakon skoro mjesec dana bjekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji Balijagić je uhapšen u jednom selu kod Priboja.

Državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Vanja Rakonjac, kazala je na ročištu da priznanje okrivljenog te svi izvedeni dokazi od strane kompetentnih vještaka, na nesumnjiv način potvrdjuju tezu optužnice u vezi predmetnog djela.

Okrivljeni je prigovorio u djelu da nije vršio premetačinu u sobama, jedino je, kako je rekao, tražio nešto da bi zamotao ruku jer se prethodno posjekao na polomljjeno staklo prozora.