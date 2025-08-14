Optužni predlog podnijeli su zbog nesavjesnog rada u službi u vrijeme kada su na Sokolcu ubijeni Jovan i Milenka Madžgalj, za čije se ubistvo tereti Alija Balijagić.

Porodica Madžgalj iz Sokolca predala je Osnovnom sudu u Bijelom Polju, preko svog zakonskog zastupnika, advokata Miladina Joksimovića, optužni predlog protiv Harisa Đurđevića (43) iz Pljevalja, rukovodioca Regionalnog centra "Sjever", i bjelopoljskog Odjeljenja bezbjednosti i Veselina Novovića (49) iz Bijelog Polja, rukovodioca Stanice kriminalističke policije OB Bijelo Polje.

Optužni predlog podnijeli su zbog nesavjesnog rada u službi u vrijeme kada su na Sokolcu ubijeni Jovan i Milenka Madžgalj, za čije se ubistvo tereti Alija Balijagić, prenosi Dan.

Đurđević je i sada na funkciji načelnika RCB "Sjever" uprkos više puta ponovljenim zahtjevima porodice Madžgalj da bude smijenjen upravo zbog propusta koji su, prema njihovim navodima, doveli do dvostrukog ubistva u porodičnoj kući Madžgalja. Novović je smijenjen sa još nekoliko rukovodilaca bjelopoljske policije nakon što je Unutrašnja kontrola utvrdila propuste u postupanju policajaca u slučaju Balijagić.

"Na teret im stavljamo da su u vremenu od 18.9.2024. do 25.10.2024. godine, u svojstvu službenih lica, radeći na zaštiti života, lične i imovinske sigurnosti, sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela, pronalaženja i lišavanju slobode njihovih učinilaca, iako su bili u saznanju, radi postupanja na nivou nadležnosti i preduzimanja mjera i radnji prema Aliji Balijagiću, za koga su postojali operativni podaci da je izvršilac krivičnog djela teška krađa da je iz kuće sad pokojnog Veršigore Bulatovića oduzeo vatreno oružje i što su nakon dnevnih izvještaja – biltena upoznati da se Balijagić kreće na području sela Mioče, Kičava, Sokolac – Pisana Jela i da se radi o višestrukom povratniku u izvršenju krivičnih djela, nisu preduzeli radnje organizovanja, lociranja, postavljanja zasjeda, pretrage terena i sprečavanja da on vrši krivična djela", navodi se u optužnom predlogu protiv Đurđevića i Novovića.

Ističe se i da pomenuta dva policijska funkcionera nisu pružila zaštitu života i imovinske sigurnosti stanovništvu iz pomenutih sela, zbog čega je došlo do višednevne obustave nastave na području Tomaševa, Kanja i Nedakusa.

"Nisu preduzimali mjere obavještavanja Odjeljenja bezbjednosti i stanica policije u susjednim opštinama i posebno Granične policije Republike Srbije i MUP-a Srbije. Tako je nepreduzimanjem zakonskih mjera i radnji, nekoordinacijom službi koje su kao neposredni rukovodioci bili dužni preduzeti, nastupila teža povreda prava drugoga. I tako do 25.10.2024. godine kada su od strane Balijagića u selu Sokolac lišeni života Jovan i Milenka Madžgalj, pri čemu su pomenuti funkcioneri bili sposobni da shvate značaj svoga djela, mogućnosti nastupanja posledice, pa su na takvo postupanje pristali", piše u optužnom predlogu oštećene porodice Madžgalj, prenosi Dan.

Naglašavaju da su Đurđević i Novović na taj način ponaosob izvršili krivično djelo nesavjestan rad u službi u sticaju sa krivičnim djelom nepružanje pomoći.

Postupajući po prijavi brata ubijenih Jovana i Milenke, Velibora Madžgalja, Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju nedavno je završilo postupak izviđaja protiv šest policijskih službenika u Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje i protiv dvojice podnijelo optužni predlog zbog nesavjesnog rada u službi i nepružanja pomoći. To je ranije za "Dan" potvrdila tužiteljka Danijela Đuković, koja je i portparol ODT-a.

"U odnosu na ostala lica i prijavljena djela donijeto je rješenje o odbačaju krivične prijave ", saopštila je Đuković tada.

Mještani Vraneške doline više puta su blokirali magistralni put prema Podgorici i Pljevljima, u mjestu Slijepač most, tražeći kolektivnu odgovornost i smjene u vrhu policije, zbog propusta u slučaju Balijagića, piše Dan.

Početak suđenja Balijagiću za ubistvo brata i sestre sa Sokolca zakazan je za 1. oktobar u 11.30 sati pred vijećem Višeg suda, kojim će predsjedavati sudija Bojana Radović.