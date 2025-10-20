Dvostruki ubica Alija Balijagić je u Jovana Madžgalja u Sokocu pucao s leđa, što proističe iz odbukcionog nalaza vještaka sudske medicine dr Miodraga Šoća.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Na to je ukazao punomoćnik oštećene porodice advokat Miladin Joksimović, danas u Višem sudu u Bijelom Polju, u nastavku suđenja Balijagiću, koji odgovara za teško ubisto Milenke i Jovana Madžgalj, 25. okrobra prošle godine, pišu Vijesti.

U nalazu se, kako tvrdi advokat Joksimović, između ostalog navodi da je Jovan Madžgalj pogođen hicima iz lovačke puške u lopatičnom dijelu leđa, a Joksimović je rekao da to ukazuje na to da se radilo o podmuklom postupanju.

Svjedok Miodrag Golubović je ispričao da je da je više od osam sati prije ubistva sestre i brata Milenke i Jovana, vidio Aliju Balijagića kako sjedi na terasi njihove kuće, uz kafu, piće i jelo, javljaju Vijesti.

Balijagić je ranije kazao da je kod kuće Maždalja bio predveče, da se povratio iz šume i ubio ih jer ga je Jovan drsko otjerao od kuće.

Balijagić je danas rekao da nije tačno da je od posjete Madžaljima do ubistva prošlo više od osam sati, pitajuću se "gdje je onda bio osam sati, to jest cijeli dan".

Golubović je pojasnio da je pored muške osobe koja je sjedjela za stolom (za koju je kasnije saznao da se radi o Balijagiću) primijetio i pušku, da se Jovan nalazio na zemljanom dijelu dvorišta gdje je sjekao pečurku za sušenje, a da se Milenka nalazila na betonskom dijelu terase kuće.

"Čuo sam kada je taj nepoznati muškarac ustavši od stola pitao za mene: "Ko je to", da je Milanka kazala da vozim tuda i ponudila mu da ga prevezem negdje ako treba, što je on odbio“, kazao je Golubović.

On je istakao da je na povratku kroz Tomaševo, oko 12-13 časova to dana primijetio policjsko vozilo, kao i da je od komšija saznao da se Balijagić kretao po selima par dana ranije.

"Saznao sam da je dva dana prije ubistva bio u selu Meki do kod porodice Mrdović, a dan ranije u selu Pisana jela, o čemu me je obavijestio Miodrag Madžgalj rekavši da mu je kod majke i supruge bio neki lovac koji se prestavljao kao Drašković".

Iz zapisnika o uviđaju koji je pročitan proističe da je procjena policije OB Bijelo Polje bila da je bezbjednosna situacija zbog bjekstva Balijagića nalagala da se uviđaj radi sjutra dan, kao i zbog očekivanog vremena dolaska forenzičara iz Danilovgrada.

U službenoj zabilješki policije nakon ubistva stoji da je ženska osoba ( Milenka) pozvala dežurnu službu i kazala: "Joj, ubi mi brata“" nakon čega je razgovor prekinut, a da je kasnije utvrđeno da je poziv obavljen sa broja koji koristi Jovan Madžgalj iz Sokoca, gdje su se službenici odmah potom uputili, prenose Vijesti.

Tužiteljka Vanja Rakonjac je kazala da je uviđaj obavljen profesionalno po svim standardima struke i da je članovima porodice dozvoljeno prisustvo ali tek nakon izuzimanja tragova od strane krimi tehničara i službenika Forenzičkog centra, zbog moguće kontaminacije dokaza.

Balijagićev DNK je, kako je utvrđeno nalazom Forenzičkog centra, pronađen na predmetima lovačke puške i njenima patronama, ispod, na polomljenom staklu i ručici prozora, na zidu i brodskom podu kuće, frižideru, kanti sa sirom na prozoru druge sobe, kao i unutrašnjosti fioke, papirnim maramicama na podu...

Balijagićevi tragovi DNK-a nađeni su i na mobilnim telefonima Jovana i Milenke.

Optuženi je ranije tvrdio da je nakon ubistva spolja kroz zatvoren prozor ušao u kuću kako bi potražio krpu da zavije ruku koja je krvarila, ali da nije bilo nikakve premetačine.

Prema balističkom vještačenju Balijagić je hice ispalio sa mjesta "ne daljeg od pet metara"", a trasološkim vještačenjem je utvrđeno da su rane kod oštećenih nastale dejstvom sačmenog snopa, pišu Vijesti.

Balijagić je danas kazao da je pušku kojom je usmrtio brata i sestru ostavio u nekoj od napuštenih kuća a da su prilikom hapšenja u Srbiji, odakle je kasnije izručen Crnoj Gori, kod njega pronađene druge dvije puške sa municijom.

Na predlog odbrane sud je naložio psihološko-psihijatrijsko veštačenje od strane vještaka psihologa Nataše Vuković i psihijatra Mirjane Varagić, nakon čega će biti utvrđeno da li je potrebno psihijatrijsko posmatranje u psihijatrijskoj ustanovi.

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, u Sokocu, hicima iz lovačke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69).

Uhapšen je 21. novembra 2024. u blizini Priboja, posle skoro mjesec dana skrivanja.

Suđenje se nastavlja 7. novembra.