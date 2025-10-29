Podsjećamo vas da pravnu kvalifikaciju izvršenog krivičnog djela i utvrđivanje odgovornosti učesnika vrši državno tužilaštvo a ne Uprava policije.

Izvor: Uprava policije

Povodom teksta objavljenog na portalu Kodex.me pod nazivom „Video otkriva istinu – turski državljani su bili žrtve siledžija a ne napadači?“ a koji se odnosi na događaj od 26.10.2025. godine, kada je u naselju Zabjelo u Podgorici jedno lice zadobilo povrede od noža, a u cilju tačnog i objektivnog informisanja, obavještavamo javnost sljedeće:

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah po saznanju preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, obavijestili Više i Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, identifikovali osam lica, učesnike događaja, od kojih su tri lica – crnogorski državljani bili u društvu oštećenog lica -M.J.

Takođe, među ovih osam lica, identifikovana su i četiri strana državljana – dva lica su lišena slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu M.J. (Y.G., 31, državljanin Azerbejdžana, i N.D., 54, državljanin Turske), dok se u odnosu na preostala dva lica preduzimaju potražne mjere i radnje u cilju lociranja i lišenja slobode.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su u dosadašnjim aktivnostima preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i blagovremeno izuzeli video nadzor koji pokriva lice mjesta, te sva prikupljena obavještenja od lica, i cjelokupnu dokumentaciju i spise predmeta, dostavili Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici

na ocjenu, mišljenje, utvrđivanje odgovornosti svih učesnika događaja i pravnu kvalifikaciju.

Podsjećamo vas da pravnu kvalifikaciju izvršenog krivičnog djela i utvrđivanje odgovornosti učesnika vrši državno tužilaštvo a ne Uprava policije.

Nadležno državno tužilaštvo će u daljem toku postupka, preduzimati dalje mjere i radnje, i vršiti detaljnu analizu i potrebna vještačenja u cilju potpunog razjašnjenja događaja i izuzetog video nadzora.

Na snimku se vidi kako osumnjičeno lice, ispod garderobe, izvlači podesno sredstvo -nož, za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju krivičnog djela.

Dok će se u odnosu na druge učesnike događaja sa video snimka, kao i lice – crnogorskog državljanina prikazanog na slici sa navedenog portala u odnosu na predmet koji ovo lice drži u ruci, detaljnom analizom i vještačenjem utvrditi odgovornost kao i o

kojem podesnom sredstvu se radi.

Uprava policije i nadležno tužilaštvo nastavljaju sa sprovođenjem daljih mjera i radnji u ovom predmetu a u odnosu na ostale učesnike događaja, saopšteno je iz Uprave policije.