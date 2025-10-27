Predmet su formirali u cilju ocjene da li u radnjama bilo kojeg lica ima elemenata krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Izvor: Printscreen

Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici samoinicijativno je formiralo predmet povodom jučerašnjeg događaja, kada je grupa građana u naselju Zabjelo u Podgorici skandirala “Ubij, ubij, ubij Turčina”, kazali su u saopštenju.

Kako su saopštili, oštećena su dva vozila, kao i objekat koje je vlasništvo turskih državljana.

Predmet su formirali u cilju ocjene da li u radnjama bilo kojeg lica ima elemenata krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

“Radi provjera o postojanju krivičnog djela, od strane tužilaštva dat je usmeni, a zatim i pismeni nalog službenicima Uprave policije, za preduzimanje svih mjera i radnji u cilju prikupljanja dokaza i identifikovanje lica za koja postoji osnov sumnje da su izvršila navedeno krivično djelo, te eventualno i druga krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti”, saopštili su iz Višeg državnog tužilaštva.