Jedna grupa mladića uzvikujući “Turci napolje”, prošla je kroz četvrt Central Point, a potom je ušla u City kvart. Oni su došli iz pravca Zabjela.
Veća grupa muških osoba i večeras se okupila na više lokacija u Podgorici.
Nakon toga su iz City kvarta krenuli prema Rimskom trgu.
Iz Uprave policije su kazali da je prisustvo policajaca pojačano na ulicama.