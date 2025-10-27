Jedna grupa mladića uzvikujući “Turci napolje”, prošla je kroz četvrt Central Point, a potom je ušla u City kvart. Oni su došli iz pravca Zabjela.

Veća grupa muških osoba i večeras se okupila na više lokacija u Podgorici.

Nakon toga su iz City kvarta krenuli prema Rimskom trgu.

Iz Uprave policije su kazali da je prisustvo policajaca pojačano na ulicama.