Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović večeras je razgovarao sa građanima Zabjela o očuvanju javnog reda nakon što je u tom naselju ranjen Podgoričanin M.J.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Na Zabjelo je večeras stigao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, a policija je saopštila da je privedeno 45 turskih državljana.

Šaranović je razgovarao sa građanima, ukazujući na važnost da se sačuva javni red i mir.

“Znamo šta se desilo. Uprava policije će zvanično da obavijesti javnost”, rekao je Šaranović.

Građani su ministru rekli da se ne osjećaju bezbjedno i pitali da li je ovo poziv građanima da se sami organizuju.

“Nema potrebe”, odgovorio je Šaranović.

Podsjetimo, policija je večeras sprovodila racije u naselju Zabjelo nakon incidenta u kojem je dva sata poslije ponoći u tom dijelu grada povrijeđen i nožem ranjen Podgoričanin M.J. Okupili su se i građani revoltirani sinoćnjim činom koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.