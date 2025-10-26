Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović večeras je razgovarao sa građanima Zabjela o očuvanju javnog reda nakon što je u tom naselju ranjen Podgoričanin M.J.
Na Zabjelo je večeras stigao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, a policija je saopštila da je privedeno 45 turskih državljana.
Šaranović je razgovarao sa građanima, ukazujući na važnost da se sačuva javni red i mir.
“Znamo šta se desilo. Uprava policije će zvanično da obavijesti javnost”, rekao je Šaranović.
Građani su ministru rekli da se ne osjećaju bezbjedno i pitali da li je ovo poziv građanima da se sami organizuju.
“Nema potrebe”, odgovorio je Šaranović.
Podsjetimo, policija je večeras sprovodila racije u naselju Zabjelo nakon incidenta u kojem je dva sata poslije ponoći u tom dijelu grada povrijeđen i nožem ranjen Podgoričanin M.J. Okupili su se i građani revoltirani sinoćnjim činom koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.