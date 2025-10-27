Spajić je juče na svom nalogu na društvenoj mreži dao izjavu povodom incindenta na Zabjelu

Poznati turski novinar Ibrahim Haskologlu, čiji nalog na mreži X broji više od milion i 200 hiljada pratilaca, reagovao je na objavu našeg premijera Milojka Spajića o ukidanju bezviznog režima za građane Turske.

Spajić je juče na svom nalogu na pomenutoj društvenoj mreži napisao:

"Sjutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske. U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu".

Haskologlu je odgovorio na Spajićevu objavu.

"Ne možete tjerati cijelu Tursku da plaća za ovo. Problem leži u vašoj politici. Prihvatili ste u svoju zemlju svakoga ko je umiješan u ilegalno pranje novca, prevare i bjekstva iz Turske, a nikada niste organizovali njihovu ekstradiciju. Ti ljudi su počeli da preuzimaju vašu zemlju, dok ste prihod od njihovog prljavog novca usmjerili nazad u svoju ekonomiju. Ukratko, sami ste izazvali ovu situaciju, a sada pokušavate da teret svalite na Tursku kako biste smirili bijes svojih građana — ali pravi problem je vaša politika".

Haskologlu je jasno stavio do znanja da, prema njegovom mišljenju, odgovornost za napetosti u Crnoj Gori leži u spoljnoj i imigracionoj politici vlade.