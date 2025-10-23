Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica je podignuta protiv V.M., N.D., A.M., M.M., D.N., H.J., Ž.B., H.K., E.K., R.K. i pravnog lica “C.” DOO.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv jedanaest fizičkih i jednog pravnog lica zbog stvaranja kriminalne organizacije, krijumčarenja i pranja novca.

Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica je podignuta protiv V.M., N.D., A.M., M.M., D.N., H.J., Ž.B., H.K., E.K., R.K. i pravnog lica “C.” DOO.

V.M., N.D., H.J., Ž.B. i H.K. terete se za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, dok se A.M., M.M., D.N. i pravno lice “C.” DOO optužuju za krijumčarenje. Protiv E.K. i R.K. optužnica je podignuta i za krivično djelo pranje novca.

Prema navodima optužnice, kriminalnu organizaciju je formirao okrivljeni V.M., a njeni članovi su, pored navedenih optuženih, i za sada neidentifikovana lica. Organizacija je, kako se navodi, imala za cilj vršenje neodređenog broja krivičnih djela krijumčarenja i pranja novca, te se kontinuirano bavila prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjenih cigareta iz Luke Bar. Na taj način, prema procjeni SDT-a, budžetu Crne Gore nanijeta je šteta od najmanje 3.522.643,66 eura.

U optužnici je predloženo da se pritvor produži okrivljenima N.D., A.M., H.J., D.N., H.K. i E.K, dok bi se okrivljenom V.M., koji je u bjekstvu, trebalo suditi u odsustvu. Takođe, SDT predlaže da se R.K. i E.K. oduzme novac u iznosu od 536.837,53 eura, a R.K. produži mjera nadzora, prenosi CdM.

Specijalno tužilaštvo je, kako se dodaje, protiv optuženih pokrenulo i finansijsku istragu radi oduzimanja imovine za koju se sumnja da je stečena kriminalnim djelovanjem.