Protiv okrivljenih je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo i finansijsku istragu radi oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, danas predalo optužnicu protiv Muja Mujovića, Žarka Bulatovića, Velimira Milačića, Slobodana Đurice i E.K., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu, prenosi CdM.

“Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni M.M, sa nepoznatim licem, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni, sa ciljem da se bavi prenošenjem preko carinske linije iz Slobodne carinske zone Luke Bar, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta i njihovom prodajom i rasturanjem, u Podgorici, Rožajama, Srbiji i Kosovu, pa su, u periodu od novembra 2019. do marta 2021.godine, okrivljeni, neplaćanjem carina, akciza i poreza za 42.827 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeli štetu u visini od najmanje 33.182.320,05 eura”, navodi SDT.

