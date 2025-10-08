Pritvor im je produžen zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao i zbog opasnosti od bjekstva, saopštio je Vrhovni sud.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Vijeće Vrhovnog suda prihvatilo je predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i produžilo za još tri mjeseca pritvor doskorašnjem načelniku Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad Marku Drobnjaku, Podgoričanima Matu Kneževiću i Žarku Vukadinoviću, kontroloru opsluživanja vazduhoplova u Aerodromima Crne Gore Goranu Čuliću i vlasniku firme "Pro Imel" Ivanu Popoviću.

Pritvor im je produžen zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao i zbog opasnosti od bjekstva, saopštio je Vrhovni sud.

Drobnjaku i Kneževiću je pritvor prethodno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 10. jula, a produžen rješenjem vijeća tog suda 8. avgusta. Čuliću i Popoviću je pritvor određen rješenjem vijeća Višeg suda 12. jula, a produžen rješenjem vijeća tog suda 8. avgusta, dok je Vukadinoviću pritvor bio određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda 14. jula, a produžen rješenjem vijeća tog suda 8. avgusta.

Po rješenju Vrhovnog suda, pritvor okrivljenima Drobnjaku, Kneževiću, Čuliću i Popoviću može trajati do 9. januara 2026. godine, a Vukadinoviću do 12. januara 2026.