Ivanović je uhapšen jutros u okviru nove istrage koju je otvorio SDT, a osumnjičen je za pranje novca.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Vlasniku građevinske kompanije “Master inženjering” Vladanu Ivanoviću nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju određeno je zadržavanje do 72 sata, prenosi CdM.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje u Podgorici izvršava hitne dokazne radnje prema fizičkim i pravnim licima i radnje lišenja slobode fizičkih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivično djelo pranje novca”, naveli su u saopštenju.

Specijalno državno tužilaštvo će, dodaju, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka.