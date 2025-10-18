Optužnicom su obuhvaćeni i Dejan Jokić, Zoran Đukanović-Žuti, Golub Vojinović, policajci Milenko-Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kontrola optužnice protiv Aleksandra-Aca Mijajlovića kojeg Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu za šverc cigareta zakazana je za 11. novembar u Višem sudu u Podgorici, kazala je portalu Adria savjetnica za odnose sa javnošću u toj sudskoj instituciji Ivana Vukmirović, prenosi CdM.

“Predmet optužnice je to što je okrivljeni A.M. sa nepoznatim licem, od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druge, za sada, nepoznate osobe. Cilj je bio da se organizacija bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca“, naveli su ranije iz tužilaštva.