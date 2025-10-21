On je to izjavio na današnjem ročištu u kojem se sudi Radoju Zviceru i grupi povodom nekoliko krivičnih djela i ubistva Milana Ljepoje.

Petar Lazović je danas pred podgoričkim Višim sudom kazao da ne želi da izađe iz pritvora dok je njegov otac tamo.

On je to izjavio na današnjem ročištu u kojem se sudi Radoju Zviceru i grupi povodom nekoliko krivičnih djela i ubistva Milana Ljepoje, prenosi Dan.

Lazović se sudu obratio nakon što je njegov advokat Nikola Martinović sudu uputio predlog za ukidanje pritvora. Advokat Martinović je ukazao da se Petar Lazović 40 mjeseci nalazi u pritvoru. Podsjetio je i na jemstvo koje je bilo ponuđeno a koje do sad najveće u istoriji crnogorskog pravosuđa, čija je vrijednost bila devet miliona eura.

Petar Lazović je se izvinio svom advokatu i kazao da povuče predlog o ukidanju pritvora.

"Ne zato što mi je tamo dobro, ili što mi je tamo mjesto. Mjesto mi je pored porodice. Neću da izađem iz pritvora dok je tamo moj otac", kazao je Petar Lazović sudu.

Njegov advokat je povukao predlog o ukidanju pritvora.

Podsjećamo, Petar Lazović, osumnjičen je za pripadanje kriminalne organizacije, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja. Prema navodima SDT - a sumnja se da je on radio za pripadnike kavačkog klana. Lazović je pred tužiocem negirao te optužbe.

Pored Zvicera, Milovića i Lazovića na optužnici su: Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Prema navodima optužnice, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Zvicer se tereti i da je naredio ubistvo Milana Lepoje koji je učestvovao u organizaciji pokušaja njegove likvidacije u Kijevu.