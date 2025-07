Stamatović tvrdio da ne može da se sjeti detalja akcije sprovođenja dvojice Nikšićana od grada pod Trebjesom do policijskih prostorija u podgoričkom City molu, pa ni toga ko je bio sa njim u automobilu, da li je vozilom upravljao on ili neko drugi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suspendovani policajac Ivan Stamatović zvani Batica tvrdio je da ne može da se sjeti detalja akcije sprovođenja dvojice Nikšićana od grada pod Trebjesom do policijskih prostorija u podgoričkom City molu, pa ni toga ko je bio sa njim u automobilu, da li je vozilom upravljao on ili neko drugi, prenose Vijesti.

U sudnici Osnovnog suda u Podgorici, pred sudijom Ilijom Radulovićem, slabo sjećanje pravdao je protekom vremena, dodajući da su mu se “sjećanja vratila kroz medije”.

Stamatović je juče svjedočio u nastavku suđenja svojim suspendovanim kolegama, Petru Lazoviću i Jugoslavu Raičeviću.

Njih dvojica odgovaraju zbog navodnog mučenja pripadnika organizovanog kriminalnog škaljarskog klana Jovana Mrvaljevića, nakon što je krajem decembra 2020. godine priveden u Nikšiću.

Lazoviću se sudi i jer je, prema optužnici tužiteljke Biljane Pavličić, mučio i Mrvaljevićevog kolegu iz klana, Mila Jovanovića.

“Akcija koju smo sprovodili kritičnom prilikom, gledano iz ugla preduzetih aktivnosti, nije bila nešto specifična da bih je zapamtio, osim što sada vidim da se sve to pominje kroz medije. Iste se sjećam zbog jednog detalja - da su me kolege iz drugog vozila obavijestile da lice koje sprovodimo, a koje je bilo u drugom vozilu, doživjelo šećerni šok. O tome su me obavijestili jer sam i ja dijabetičar, i jer uvijek imam čokoladicu i vodu. Stali smo kod Mareze, ja sam mu dodao čokoladicu i vodu”, kazao je Stamatović.

Dodao je da je automobilom u kom je on bio, sprovođen Jovanović.

“Sada ne mogu da se sjetim ko je bio sa mnom u vozilu, ni ko je vozio, ni ko je gdje sjedio”, rekao je Stamatović.

Odgovarajući na pitanje tužiteljke Pavličić, kazao je da se ne može sjetiti ni gdje je on sjedio u vozilu.

“Koliko se sjećam, osim mene, na Marezi niko drugi nije izlazio iz vozila. Ja sam bio fokusiran na to da ovom licu dodam čokoladicu, kako bi mu bilo bolje”, rekao je odgovarajući na njeno pitanje.

Sudija Radulović upozorio ga je na razlike u kazivanju pred njim i tužiteljkom, kada je rekao da je on upravljao automobilom, a da su sa njim u vozilu bili Lazović i Momo Mirković.

“Vjerujte mi da se danas zaista ne mogu sjetiti ko je bio i vozilu i ko je gdje sjedio, jer je ovo bila potpuno uobičajena akcija, najnižeg bezbjednosnog rizika. Dovođena su dva građanina, bez vezivanja. Nije bilo posebnih razloga da se fokusiram na to i da zapamtim”, rekao je Stamatović.

Tvrdio je i da je policijski Tim za posebnu operativnu podršku “radio kao jedan”, da nije bila ustaljena praksa da neko stalno vozi, a neko sjedi pored lica.

“Ne mogu sa sigurnošću da kažem ko je bio u vozilu”, rekao je sudiji, dodajući kakva su bila zaduženja tog Tima i da oni nijesu sprovodili dokazne radnje:

“U našem Odsjeku postajalo je 13 ili 14 službenika koji su bili angažovani u ovom Timu. Mi nismo imali fiksno radno vrijeme, angažovali su nas nekada u ponoć, nekada u tri sata, nekada ujutro. Zbog toga nisu postojale fiksne grupe, jer je to zavisilo od organizacije i u zavisnosti od mogućnosti same prirode posla koju treba da obavimo, kao i toga ko se od službenika odazvao na poslatu poruku”, rekao je Stamatović odgovarajući na pitanja punomoćnice Mrvaljevića, advokatice Tatjane Pavličić, pišu Vijesti.

Nije mogao da odgovori ni na njena pitanja: Ko je bio vođa tima te noći, sa koliko vozila su pošli u akciju, na koji način su mu javili da je Mrvaljević doživio šećerni šok - telefonom ili radio vezom, niti sjeća li se momenta kada su ga pozvali da ga informišu o tome.

“Moja sjećanja su osvježena kroz medijske izvještaje. Ne mogu se sjetiti tačne lokacije gdje smo stali. Ni je li bilo prije skretanja za Marezu, ni posle. Nismo skretali, koliko se sjećam, to je bilo pored puta”, rekao je on.

Svjedočio je da je grupa sa kojom je bio Mrvaljević nakon što im je dao čokoladicu i vodu nastavila ka Kliničkom centru Crne Gore, a ona u kojoj je on bio odvela Jovanovića u City mol, nakon čega su, tvrdi, pošli kući.

Nije mogao da odgovori ni na pitanje kome od kolega su predali Jovanovića:

“Sjećam se da je Jovanović slobodno šetao pored nas. Ne znam kome smo ga od kolega predali, ali smo, koliko se sjećam, nakon toga pošli kući”, kazao je on odgovarajući na pitanje advokatice.

“Prigovaram iskazu svjedoka. Očigledno je da se svjedok solidariše sa okrivljenima. Kao obučeni i školovani policijski službenik, zasigurno bi se morao sjećati”, ocijenila je Pavličić.

Nakon njenog prigovora reagovao je jedan od Lazovićević branilaca, advokat Marko Radović:

“Današnje svjedočenje je bilo objektivno i pošteno. Stručna sprema ne može uticati na sjećanje svjedoka nakon ovoliko vremena”, rekao je on.



Pritvor zbog Skaja

Stamatović juče, kako je tvrdio, nije mogao da se sjeti ni kakvo je vrijeme bilo kada su Mrvaljevića i Jovanovića sprovodili iz Nikšića.

“Da nisam čitao u medijima, ne bih se mogao sjetiti ni kako se prezivaju ova lica”, rekao je odgovarajući na pitanje sudije.

Sudiju Radulovića je zanimalo da li je, kao dijabetičar, pogledao Mrvaljevića, a on je rekao da nije.

“Žurili su da ga odvedu u Urgentni centar”, kazao je on.

“Povodom optužnice zbog Skaja”, kazao je Stamatović, odgovarajući na pitanje sudije zbog čega je u Istražnom zatvoru. Taj suspendovani policajac je, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, jedan od optuženih za šverc kokaina, pranje novca, zloupotrebu službenog položaja.





Petar se nije nametao, niti se isticao

Petar Lazović nije bio ni formalni ni neformalni vođa policijskog Tima za posebnu operativnu podršku, niti se kolegama nametao kao lider, nije se ni počemu isticao, ništa nije samoinicijativno preduzimao...

Tako je Stamatović opisao svog kolegu Petra Lazovića, odgovarajući na njegova pitanja, prenose Vijesti.

“Nikada se nije isticao, niti išta sam preduzimao, on je bio ravnopravni član tima. U taj Tim sam došao posle 16 godina rada u policiji i nikada ne bih dozvolio da mi se neko nameće kao vođa, ukoliko to nije”, rekao je Stamatović.





Fantomku skinuo samo Raičević

Suspendovani policajac rekao je da niko od njegovih kolega nije skidao fantomku tokom sprovođenja Jovanovića i Mrvaljevića od Nikšića do Podgorice.

“Nismo skidali fantomke. To je bila bezbjednosna procedura, nismo ih skidali”, kazao je odgovarajući na pitanje Lazovićevog branioca, advokata Nikole Martinovića.

Raičević nije imao pitanja za Stamatovića, već je pojasnio da je tačno da je procedura da ne skidaju fantomke, ali da je on te noći prekršio:

“Skinuo sam fantomku u Urgentnom centru, nisam mogao sa fantomkom da budem pred pacijentima, medicinskim sestrama, ljekarima. Da sam nešto uradio, ne bih skidao fantomku. Mi smo mu samo pomogli”, kazao je on.





Odbrana zove policajce, tužiteljka smatra da će braniti kolege

Advokat Radović predložio je da se kao svjedoci saslušaju inspektori kojima su predati navodne oštećene - Nikola Janičić, Nikola Žižić, Vladimir Rakonjac i Boris Anđušić.

Tužiteljka je rekao da se ti policajci ne mogu izjašnjavti o povredama.

“Nisu mogli primjetiti povrede kod oštećenih, s obzirom da je bio zimski period, a smatram da ne bi davali objektivni iskaz, već bi stali na stranu okrivljenih”, kazala je Pavličić.

“Oni će svi biti solidarni jedni sa drugima. Ovo bi vodilo samo odugovlačenju postupka”, rekao je Lekić, dodajući da se protivi predlogu.

Advokat Martinović kazao je da ozbiljan komentar zaslužuje pretpostavka tužiteljke da će svjedoci biti na strani okrivljenih.

“Pridružujem se predlogu kolege Radovića i smatram da zabrinjava stav tužilaštva i razlozi koje su naveli protiveći se predlogu, jer upravo ovi svjedoci mogu ukazati na određene bitne okolnosti saslušanja oštećenih, njihovog izgleda i stanja. Ako bi se prihvatio stav tužilaštva da će govoriti u korist kolega, postavlja se pitanje zbog čega smo saslušavali sve ove sjedoke” rekao je Martinović





Polemika oko ranijih zapisnika

Advokat Marko Radović predložio je juče da se iz spisa predmeta, kao pravno nevaljani izdvoje zapisnici o saslušanju Lazovića i Raičevića pred Osnovnim državnim tužilaštvom, kada su iskaz dali kao svjedoci.

Tužiteljka Pavličić rekla je da se protivi tom predlogu, pišu Vijesti.

“Saslušani su kada postupan nije bio upravljen protiv bilo kojeg lica. Nalaze se u okviru spisa predmeta Ktr. oznake, kada još nije bio poznat izvršilac krivičnog djela. Isti je dostavljen sudu kako bi se imalo u vidu koji su sve koraci preduzeti tokom postupka, jer se radi o istom događaju”, kazala je Raičević.

Dodala je da je isti branilac na pretprošlom ročištu tražio da sud pročita zapisnike o saslušanju svjedoka saslušani u istom postupku u kom su i oni.

“Ukazao bih sudu da upravo današnji predlog kolege Radovića pokazuje da nije trebalo čitati zapisnike o saslušanju svjedoka koje je on predložio da se pročitaju, a iz kojeg razloga sam i tražio izdvajanje dijela zapisnika sa pretprošlog ročišta na kojem su ovi zapisnici pročitani”, kazao je Jovanovićev branilac, advokat Damir Lekić.