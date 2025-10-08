U nastavku suđenja svojim suspendovanim kolegama, Petru Lazoviću i Jugoslavu Raičeviću, pred sudijom Ilijom Radulovićem, svjedočili su policajci Željko Radunović, Neško Jaredić i Milorad Mitrović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tim za posebnu operativnu podršku, koji je radio u sastavu najznačajnijeg policijskog sektora, nije imao ni formalnog ni neformalnog vođu niti posebnu uniformu, ali su se trudili da se oblače jednoobrazno i da lice prekrivaju fantomkama, koje nijesu skidali ni kada su ljekarima u Urgentnom bloku predali Jovana Mrvaljevića koji im se, tvrde, požalio da mu je pozlilo zbog dijabetesa, pišu Vijesti.

Tako su danas u sudnici Osnovnog suda u Podgorici službenici nekadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) opisivali akciju u kojoj su učestvovali krajem 2020. godine.

Oni su, međutim, različito govorili o tome kada koriste fantomke i koliko dugo - dok je Jaredić tvrdio da se od Podgorice do Nikšića i nazad vozio s fantomkom, kao i ostale kolege. Mitrović je objasnio da lice prekrivaju nesporedno pred postupanje.

"Fantomke stavljamo kad postupamo prema licu, da me ne shvatite pogrešno - treba da idem u Beograd da postupam, pa neću se s fantomkom voziti", kazao je Mitrović.

Jaredić, koji je svjedočio prije njega, tvrdio je da se dešavalo čak i da zaspi s fantomkom.

"Fantomke stavljamo prije nego krenemo u akciju. Ne znam stvarno jesmo li ih stavili u kancelariji ili vozilu, ne znam đe ko svoju drži, ali prije akcije svakako. A kad se završi, skidamo je... Nas trojica smo se vozili od Podgorice do Nikšića i nazad s fantomkama, a mislim da su i ostali. Uobičajena je praksa da kada krećemo u akciju, radi skrivanja identiteta, da ih stavimo. Dešavalo se da ih držimo po šest sati, nekada 12 i da zaspim s njom u autu. To je bila praksa i drugih sektora. Svi su to radili", rekao je Jaredić odgovarajući na pitanja sudije, ali i punomoćnika oštećenih koji su tražili da se pojasni kada i u kojim situacijama koriste fantomke...

Lazović i Raičević odgovaraju zbog navodnog mučenja pripadnika organizovanog kriminalnog škaljarskog klana Jovana Mrvaljevića, nakon što je krajem decembra 2020. godine priveden u Nikšiću, navode Vijesti.

Lazoviću se sudi i jer je, prema optužnici tužiteljke Biljane Pavličić, mučio i Mrvaljevićevog kolegu iz klana, Mila Jovanovića.

Sva tri policajaca tvrdila su da Mrvaljevića niko nije takao, a protokom vremena pravdali su slabo sjećanje na taj događaj.