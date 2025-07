Svjedočenje Mila Jovanovića u Osnovnom sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Znaš li ti ko smo mi, sad ćemo da te silujemo. To mi je Petar Lazović rekao kada je sa ostalim policajcima došao u nikšićki Centar bezbjednosti po mene i Jovana Mrvaljevića… Cijelim putem do Podgorice su me udarali. Stavili su mi neku ogrlicu. Čuo sam da je kolegama, kad smo se zaustavili kod tunela Budoš, Lazović rekao da odu po moju trudnu sestru i da je odvedu na Krupac i da je utope, ne bih li otključao telefon. A taj telefon nije bio moj."

To je danas, svjedočeći u Osnovnom sudu u Podgorici, rekao Mile Jovanović, navodno, pripadnik kriminalnog škaljarskog klana, kojeg je, prema tvrdnjama podgoričkog tužilaštva, krajem decembra 2020. godine mučio suspendovani policajac Petar Lazović, nakon što ga je priveo, prenosi CdM.

Sve je, ispričao je Jovanović, počelo kada je policija u Nikšiću zaustavila vozilo u kojem je bio sa Mrvaljevićem i Vladanom Mijuškovićem.

“Pretresom su pronašli pištolj za kojeg je Mijušković rekao da je njegov. Nakon sat i nešto odveli su nas u Centar bezbjednosti, gdje nam je rečeno da moramo da se javimo policiji u podgoričkom Siti molu. Tada je Lazović sa još jednim policajcem došao po nas. Shvatio sam da je riječ o Lazoviću kada je na putu do Podgorice skinuo fantomku sa glave”, kazao je Jovanović.

Tvrdi da mu je Lazović prigovarao što ga gleda u oči.

“Rekao sam da se ljudi gledaju u oči… Tražio je da spustim pogled”, naveo je Jovanović.

Na putu do Podgorice, tvrdi on, Lazović je od njega zahtijevao da namjesti šefa kriminalnog kavačkog klana, sada pokojnog Jovana Vukotića.

”Rekao sam da ne znam ko je to… Govorio mi je – vi ste jedne obične pi*ke, ne možete vi protiv države… Jednom se zakleo – tate mi. To mi je bilo čudno jer nikad nijesam tako nešto čuo”, rekao je danas Jovanović.

Lazović ga je, ispričao je taj svjedok, na jednoj livadi na Marezi, gdje su se zaustavili, pitao hoće li da se pobiju.

“Udarao me je pesnicom. Rekao mi je da pokušam da bježim. Rekao sam da ne želim da mi pucaju u leđa i da ispadne da sam im bježao”, kazao je Jovanović.Na toj livadi je u drugom vozilu vidio Mrvaljevića.

“Bio je na podu… Bilo mu je loše… Zbog njega smo išli u Klinički centar Crne Gore. Kasnije sam vidio podlive na njegovom tijelu”, rekao je Jovanović.

U policijskim prostorijama u Siti molu je, kazao je on, saznao da mu je drug Mrvaljević u bolnici.Inspektor mu je, tvrdi, dao telefon da pozove Mrvaljevića da dođe da i on da izjavu.

“Mrvaljević mi je kasnije u taksiju, kada smo se vraćali za Nikšić, rekao da mu je bio loše. Da je bio u bolnici, na aparatima. Da su mu dali neku injekcije”, rekao je Jovanović.

“Ego mi nije dozvoljavao da tražim pomoć ljekara”

Ego mu, kazao je Jovanović, nije dozvoljavao da potraži ljekarsku pomoć.

“Nijesam išao jer me je bilo sramota da kažem doktoru da su me izbili policajci. Zbog toga sam rekao da mi ego to nije dozvoljavao”, rekao je Jovanović, prenosi CdM.

“Da li vas danas muči ego kada pred prisutnim djevojkama u sudnici pričate o povredama koje ste zadobili”, nadovezao se pitanjem jedan od Lazovićevih branilaca, advokat Borivoje Borović.

Pitao je Jovanovića i je li ga mučio ego kada je o tome pričao u medijima. Sudija Ilija Radulović zabranio je odgovore na ta pitanja.Advokata Borovića je interesovalo šta je Jovanovića navelo da se oglasi u medijima.

“To sam uradio da bih zaštitio sebe i svoju porodicu. Tih godina se svašta dešavalo. Rekao sam da je, u slučaju da mi se nešto desi, za to odgovoran specijalni policijski tim. Zbog toga sam odlučio da sve iznesem u medijima”, odgovorio je taj svjedok.

Na pitanje Borovića koga je kontaktirao, Jovanović je rekao:

“Mesara… Pa novinara valjda”.

Sudija Radulović je, potom, zabranio da Jovanović odgovori s kojim novinarom je stupio u kontakt.

“Samo da vidim da li je to spinovano i urađeno u dogovoru sa tužiocem ili novinarom. Tako mi izgleda”, nadovezao se advokat Borović.

Jovanović danas nije želio da kaže ime osobe koja je vidjela povrede na njegovom tijelu.

“To je moja bivša cura. Ne bih da joj pravim problem. Ona je sada udata. Povrede su vidjeli i neki moji drugovi koji, nažalost, više nijesu živi”, kazao je Jovanović.

Na pitanje Borovića zbog čega povrede nije pokazao policajcima u Siti molu, na čije postupanje nije imao primjedbe, Jovanović se nasmijao.

“Vrana vrani oči ne vadi”, rekao je on.

Dvadesetak dana nakon što je, prema tvrdnjama tužilaštva, pretrpio policijsku torturu, Jovanović je uhapšen zbog sumnje da je dio kriminalne organizacije koja je, navodno, planirala ubistva srpskih kriminalaca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, bliskih kriminalnom kavačkom klanu.

“Nudili su mi novac i zaštitu u zamjenu za svjedočenje protiv Vukotića”

“Mojim predmetom su rukovodili kriminalci, a ne sudije”, rekao je Jovanović, komentarišući predmet koji se vodi protiv njega.

Tvrdi da su mu Lazović i još neki specijalci, čiji identitet ne zna, nudili novac i zaštitu, a da im, zauzvrat, otključa telefon i svjedoči protiv Jovana Vukotića.

“Govorili su mi – zavrti globus i odluči gdje ćeš da ideš, završićemo ti pasoš, smještaj, zaštitu i novac”, kazao je Jovanović.

Advokat Borović je insistirao da objasni koji telefon je trebalo da otključa.

“To je bio jedan od tri telefona koji su nađeni u vozilu kada je policija zaustavila mene, Mrvaljevića i Mijuškovića”, odgovorio je Jovanović, prenosi CdM.

Borovića je interesovalo zbog čega mu je nuđeno da otključa taj jedan telefon, za koji svjedok tvrdi da nije njegov.

Sudija Radulović je zabranio odgovor i na to pitanje.

Advokat Borović je ocijenio nepravednim postupanje sudije prema Lazovićevim braniocima.

“Jer u trenutku kada sam postavio pitanje Jovanoviću, punomoćnici su mu sugerisali šta da odgovori, a sudija ih nije opomenuo”, rekao je Borović.

Radulović ga je danas kaznio sa 400 eura zbog, kako je obrazložio, kršenja procesne discipline.

Različiti iskazi o kriptovanom telefonu

Sudija je danas uvažio zahtjev Lazovićeve odbrane da pročita zapisnik sa saslušanja Jovanovića pred tužiteljkom Biljanom Pavličić 2021. i 2023. godine.

Prethodno su branioci Lazovića, u više navrata, ukazali da se današnji iskaz Jovanovića razlikuje od onih koje je ranije dao, zbog čega ga smatraju nekredibilnim svjedokom.

“Razlika je jedino što sam pred tužiteljkom rekao da je kriptovani telefon bio moj, a danas sam kazao da nije. Možda sam to u afektu rekao. Jer jedan od ta tri nađena telefona jeste bio moj, ali se toga danas ne mogu sjetiti”, prokomentarisao je svjedok Jovanović.

Sudija Radulović ga je podsjetio da je ranije pred tužiteljkom Pavličić izjavio da je, po konstituciji i očima, mogao da prepozna i drugog optuženog za mučenje, policajca Jugoslava-Juga Raičevića. U iskazu je pomenuo i policajca Ivana Stamatovića zvanog Batica.

“Raičevića sam vidio kako šeta u krugu spuškog pritvora. Kad sam pred tužiteljkom rekao da sam ga poznao po konstituciji i očima, ne znam šta da vam kažem. Baticu sam prepoznao po nadimku”, glasio je komentar svjedoka Jovanovića.