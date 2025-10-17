F.M. je doputovao letom iz Istanbula

Državljanin Azerbejdžana F.M. (59) osuđen je na 60 dana zatvora i sproveden na izdržavanje kazne u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, nakon što je uhapšen na Aerodromu Podgorica, jer je, kako je saopštila Uprava policije Vijestima, pokušao fizički da se obračuna sa policajcima i vrijeđao ih.

Granična policija uhapsila ga je sinoć, jer je "ometao i omalovažavao policijske službenike prilikom obavljanja poslova graničnih provjera".

F.M. je doputovao letom iz Istanbula, pišu Vijesti.

"Provjerom je utvrđeno da imenovani ne ispunjava uslove za ulazak u Crnu Goru propisane Zakonom o strancima, jer nije posjedovao dokaz koji je opravdavao svrhu i uslove namjeravanog boravka kao ni dovoljan iznos sredstava za izdržavanje i rezervaciju smještaja. Imajuću u vidu navedeno, licu F.M. nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru i donijeto mu je rješenje o zabrani ulaska. Nakon što mu je saopšteno da će biti vraćen u Istanbul povratnim letom, imenovani je odbio da se ukrca u avion, pružao aktivan otpor, pokušao fizički da se obračuna sa policijskim službenicima i uputio im riječi uvredljive sadržine", piše u saopštenju.

F.M. je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru i priveden u Sud za prekršaje u Podgorici.

"Sudija za prekršaje je ovo lice oglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, nakon čega je sproveden na izdržavanje kazne u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu", saopštila je policija.

Bacio bokserske rukavice ka policajcima

Sudija portparol Ana Bokan izjavila je "Vijestima" da je državljanin Azerbejdžana kaznjen sa 60 dana zatvora zbog omalovažavanja policijskih službenika.

"Naime, okrivljeni je dana 16.10.2025. godine na Aerodromu u Podgorici ometao i omalovažavao policijske službenike koji su na osnovu zakona vršili javna ovlašćenja u vezi sa vršenjem poslova iz svoje nadležnosti - kontrola lica prilikom dolaska na Aerodrom, na način što je okrivljeni F.M, nakon što mu je od strane policijskih službenika saopšteno da ne može ući na teritoriju Crne Gore, te da se prvim narednim letom mora vratiti u Azerbejdžan, negodovao pokušavajući da napusti Aerodrom u Podgorici kojom prilikom je omalovažavao policijske službenike, a u jednom trenutku i bacio crne bokserske rukavice u pravcu policijskih sluẓ̌benika, koje je prethodno izvadio iz svoje torbe. Imajući u vidu da se radi o stranom državljaninu isti je odmah upućen na izdržavanje kazne zatvora, a zbog opasnosti da može osujetiti izvršenje izrečene kazne zatvora", izjavila je Vijestima sudija Bokan.