Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović pušten je na slobodu, nakon što je ranije danas priveden kod sudije Prekršajnog suda u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ivanović je bio uhapšen zbog jučerašnjeg incidenta tokom kojeg je presjekao putanju vozilima koja su u pratnji premijera Milojka Spajića i vrijeđao policajce iz pratnje predsjednika Vlade.

Suđenje Ivanoviću će biti nastavljeno.

Iz Uprave policije (UP) saopšteno je ranije danas Vijestima da će nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) pekršajno odgovarati zbog vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika.

Njega i nekoliko funkcionera bivše vlasti optužuju da su od aprila 2014. do jula 2019. godine, suprotno Uredbi o sprovođenja mjera agrarne politike, dijelili novac i nanijeli štetu Crnoj Gori od preko 300.000 eura...

Oni se terete za sumnjive isplate samo jednoj nevladinoj organizaciji - Nacionalnom udruženju vinogradara i vinara, a svote novca date tom civilnom društvu u petogodišnjem periodu varirale su od 450 eura do 70.000 eura.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) tvrde da je najviše nezakonitih isplata omogućio Ivanović tokom 2014, 2015. i 2016. godine, prenose Vijesti.