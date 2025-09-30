Kovačević je prilikom obilježavanja bitke na Grahovu 13. juna 2024. godine, govoreći o "bivšim vlastodršcima i njihovim pulenima" rekao da će "sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima".

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević 7. novembra odgovaraće pred nikšićkim Sudom za prekršaje po prijavi Višeg tužilaštva da je prilikom govora na Grahovu u junu prošle godine raspirivao mržnju na nacionalnoj osnovi, saopšteno je TV Vijesti iz tog suda.

Više tužilaštvo je 12. maja odbacilo krivičnu prijavu protiv Kovačevića za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, ocjenjujući da su se u njegovim radnjama stekli elementi prekršaja.

"Sudu za prekršaje u Podgorici, Odjeljenju u Nikšiću dostavljen je zahtjev VDT Podgorica za pokretanje prekršajnog postupka protiv okrivljenog Marka Kovačevića zbog izvršenja prekršaja iz člana 34 st. 4 Zakona o zabrani diskriminacije, dana 17.09.2025.godine. Pretres je zakazan za dan 07.11.2025.godine u 08.00h", kazala je TV Vijesti sutkinja i portparolka suda Ana Bokan.

Prvi čovjek Opštine Nikšić negirao je da je raspirivao mržnju, a u slučaju da bude oglašen odgovornim može biti kažnjen do 2.000 eura.

Zakonom o zabrani diskriminacije je propisano da, uz novčanu kaznu, sud može izreći i jednu od zaštitnih mjera, među kojima su javno objavljivanje odluke i zabranu vršenja dužnosti, koja ne može trajati duže od pola godine.