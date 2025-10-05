Sudija Suda za prekršaje, portparol Ana Bokan, rekla je Vijestima da je C.B. kažnjen zbog izvršenja prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Turski drzavljanin kažnjen je sa 20 dana zatvora jer je autoputem vozio brzinom od 193 kilometra na sat.

Sudija Suda za prekršaje, portparol Ana Bokan, rekla je Vijestima da je C.B. kažnjen zbog izvršenja prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, prenose Vijesti.

"Naime, okrivljeni se dana 4. oktobra na autoputu 'Princeza Ksenija', u nenaseljenom mjestu Klopot, kretao brzinom od 193km/h iako je najveća dozvoljena brzina saobraćajnim znakom ograničena na 100km/h. Istim rješenjem okrivljenom su izrečena tri kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od četiri mjeseca", rekla je Bokan.