Sudija Branko Vujačić izabran je za predsjednika Suda za prekršaje u Podgorici.

Sudski savjet (SS) je donio takvu odluku, nakon sprovedene zakonske procedure i shodno redosljedu na rang listi, budući da je Vujačić jedini od prijavljenih kandidata imao ocjenu odličan.

"Sudski savjet je nakon intervjua sa kandidatima Ivanom Adamovićem, sudijom Višeg suda u Bijelom Polju, Andrijanom Bulatović, Mehmetom Međedovićem i Vukajlom Smolovićem, sudijama Suda za prekršaje u Bijelom Polju, donio odluku da se za predsjednika Suda za prekršaje u Bijelom Polju bira Vukajlo Smolović", piše u saopštenju SS.

Sudski savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Ani Stojanovski, sudiji Osnovnog suda u Podgorici, na lični zahtjev a zbog stupanja na drugu dužnost.

Donijeta je odluka da se raspiše interni oglas za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud iste nadležnosti i istog ili nižeg stepena.

Savjet je odlučio po prigovorima na odluke Etičke komisije, tako što je prigovore odbio kao neosnovane.