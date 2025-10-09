Vladan Lazović i Drago Spičanović, prema tvrdnjama SDT-a, bili su u stalnom kontaktu sa biznismenom Aleksandrom Mijajlovićem

Visokopozicionirani službenici Uprave policije i ANB-a Vladan Lazović i Drago Spičanović, prema tvrdnjama SDT-a, bili su u stalnom kontaktu sa biznismenom Aleksandrom Mijajlovićem kako bi mu prenosili tajne podatke i sa njim dogovarali koje aktivnosti i prema kome će preduzimati, navodi Dan.

Ove tvrdnje nalaze se u naredbi o sprovođenju istrage koju je SDT donijelo protiv njih trojice, kao i protiv policijskog službenika Milovana Pavićevića, nekadašnjeg ministra odbrane Predraga Boškovića i tužiteljke Andrijane Nastić.

U tužilačkim spisima najviše je poruka koje su razmjenjivali Spičanović i Mijajlović. U tim porukama, navodno, Mijajlović je tražio policijskom funkcioneru provjere za vlasnike određenih vozila, ali i za neke osobe. Utvrđivali su ko su sigurni glasači DPS-a, šta raditi sa onim koji to nisu, kako postupati prema sveštenim licima tokom litija 2020. godine... Lazović je za Mijajlovića, navodno, vršio provjere određenih lica, ali i odavao službene tajne podatke, koje mjere se preduzimaju prema kojim licima. Osim toga, tvrde iz SDT-a na osnovu poruka koje su presreli, taj službenik policije je biznismenu javljao koje akcije njegove kolege planiraju da sprovode, pitajući ga da li ima šta njegovo sporno u tom dijelu. Među citiranim porukama nalaze se i one koje je Spičanović slao Mijajloviću, hvaleći ga zbog "akcija" koje sprovodi.

U naredbi su navedene poruke od 13. septembra 2020. godine, koje navodni organizator grupe šalje policajcu Spičanoviću. "A već imam neke, samo mi nađi imena popova koji su 2020. dan uoči izbora više puta prelazili granični prelaz Jabuka ... U tom jednom danu više puta". Pet dana kasnije Spičanović okrivljenom Mijajloviću šalje poruku sadržine: "M je pametan ali ono što reče Z on treba da napravi paralan sistem.... ok ok što ne kažeš opušteno", a dana 26. septembra 2020. godine, šalje poruku sadržine: "Kralj si, mora Milo tebe u ovu paralelnu Vladu", prenosi Dan.

Kako bi opisali uticaj koji je Mijajlović imao na navodne pripadnike kriminalne grupe, u naredbi SDT-a navedeno je i da je 1. decembra 2020. proslijedio mejl Spičanoviću napisan na engleskom jeziku: "Vaša ekselencijo, s obzirom na to da ste našli za shodno da podržite stav Srbije da je okupacija i nestajanje Crne Gore 1918. bila, zapravo, volja crnogorskog naroda, koristimo priliku da vam čestitamo, sa malim zakašnjenjem, 64. godišnjicu od ulaska sovjetskih trupa u Mađarsku. Srdačan pozdrav. Pošalji Vareheljiju", glasila je poruka koju je poslao Mijajlović Spičanoviću. Uz mejl, dostavio je i adresu na koju je trebalo uputiti čestitku, prenosi Dan.

Osumnjičeni Lazović, kako piše u naredbi, imao je zadatak da organizatora kriminalne organizacije obavještava o planiranim aktivnostima Uprave policije u Luci Bar i kontrole magacinskih prostora gdje se skladište cigarete.

Da je podgorički biznismen organizator kriminalne grupe, SDT je zaključilo i iz poruka koje je 20. avgusta 2020. godine slao Spičanoviću obavejšatavajući ga da izvjesna M.B. radi u CB Budva. "Haos pravi od četnikovanja i fronta", rekao je Spičanoviću, na šta on odgovara: "Ok sad ću odma zvat načelnika ... Sve sam provjerio. Stručno usavršavanje ... Pripravnica... Iz B Polja Ide kući čim istekne ugovor", nakon čega Mijajlović šalje: "Pa neka je oćera", a Spičanović potvrđuje porukom "Oće". Tužilaštvo tvrdi i da je kriminalna grupa koju je formirao Mijajlović uticala i na izbore. Naime, razmjenjivali su saznanja o policijskim službenicima koju partiju podržavaju, ko će izlaziti na glasanje. "Kod mene su neki iz Tivta granicni i ne pitaji da idu", poslao je Spičanović Mijajloviću, koji ga onda pita "Nijesu naši?". Sada osumnjičeni policijski službenik mu kaže: "Ne za to su ovdje na ispomoć Do 22 su na raspored". Mijajlović je podržao tu odluku Spičanovića porukom: "Neka sjede smirom". "Tako da apstinenti Nego što će", zaključuje policajac, koji od navodnog vođe dobija pohvalnu poruku: "Bravo".

To su istražitelji, između ostalog, zaključili i iz poruka od 10. septembra 2018. godine kada je taj policajac Mijajloviću poslao poruku sadržine: "U magacinima KAP-a ima dosta nekih firmi koji skladište raznu robu između ostalog i cigarete. Tamo ćemo da izvršimo pregled ima li šta bitno za Vas tamo? ... Sumnjamo da su oni tamo skladištili ono iz Bara, naveo je policajac, navodeći imena dvojice muškaraca koji su, kako tvrdi `u ovo sve umiješani`". Biznismen mu na to odgovara: "Petljavine obojica ... Slobodno derite što god možete", a Lazović piše: "Ok". Mijajlović je, navodi se, 9. marta 2021. godine, policijskog službenika pitao: "Zašto ste Dana privodili?". "Za neke kredite koje je podigao a koletaral za to dao Duško Knežević odnosno Dano bio samo protočni bojler da ih podigne i vrati Dušku uz određenu provizuju za sebe. On je tu svjedok u tom postupku". Biznismen mu kaže: "A da oko Kapital centra... Muljali su muljali", na šta mu Lazović odgovara: "A kako nisu ima tu još po nešto za neki kredit za koji je on garantovao ... Ali je dobro prošao za malo smo ga zatvorili", piše Dan.

Vladan Lazović je svojevremeno sa još dvojicom kolega saslušavan zbog prebijanja gllavnog i odgovornog urednika "Dana" Duška Jovanovića.