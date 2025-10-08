Nakon što je dao izjavu, on nije zadržan.

Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Filip Đuranović saslušavan je danas u istrazi formiranoj protiv kriminalne organizacije na čijem je čelu prema tvrdnjama specijalnih tužilaca Aleksandar Mijajlović.

Prema saznania Vijesti, Đuranović je priveden iz ANB-a, a tokom saslušanja oduzet mu je mobilni telefon.

Nakon što je dao izjavu, on nije zadržan, pišu Vijesti.

Đuranović je bivši premijer Dritan Abazović javno optužio da je bio administrator portala Udar.

Televizija Vijesti je u junu objavila da je Đuranović unaprijeđen u sklopu kadrovskih promjena u tajnoj policiji.

Biznismen Aleksandar Mijajlović godinama je navodno kreirao mrežu medija isključivo kako bi se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima iz političkog i bezbjednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbjednosne prilike u državi.

Specijalno državno tužilaštvo sumnja da su Mijajloviću u tome direktno pomagali osumnjičeni visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Andrijana Nastić, odavajući mu obavještajne i podatke označene stepenom tajnosti.

Organizator kriminalne grupe od okrivljenih članova, kako sumnja SDT, godinama je na dnevnoj bazi dobijao i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora, sadržinu brojnih presretnutih razgovora, a navodno je imao uvid i u obavještajne podatke i snimke Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je pritvor biznismenu Mijajloviću i Spičanoviću. Okrivljenim službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji. Njih petoro uhapšeno je u petak 3. oktobra.

U okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama tužilaštva, organizovao Mijajlović, 6. oktobra je uhapšen i bivši ministar odbrane Predrag Bošković, koji je 7. oktobra pušten da se brani sa slobode, prenose Vijesti.