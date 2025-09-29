U prijavi, Radulović navodi da postoji osnovana sumnja da su prijavljeni formirali kriminalnu organizaciju, zloupotrijebili službeni položaj i odavali tajne podatke.

Izvor: Unsplash

Advokat Veselin Radulović predao je Specijalnom državnom tužilaštvu dopunu krivičnih prijava protiv Demokratske Crne Gore, ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, funkcionera te partije Borisa Bogdanovića, NN lica – osnivača portala IN4S i Gojka Raičevića glavnog i odgovornog urednika portala IN4S, zbog sumnje da su osnovali kriminalnu organizaciju, zloupotrijebili službeni položaj i odavali tajne podatke, kako prenosi CdM.

U prijavi, u koju je CdM imao uvid, Radulović navodi da postoji osnovana sumnja da su prijavljeni formirali kriminalnu organizaciju, zloupotrijebili službeni položaj i odavali tajne podatke.

Kako tvrdi, Demokratska Crna Gora je, putem sponzorisane partijske stranice na društvenim mrežama i medija, objavila informacije koje je protivpravno pribavila od izvršne vlasti, i to saopštenjem da je Vladina Komisija za žalbe odbila žalbu na rješenje ministra Šaranovića o suspenziji Darka Mađarića, kako prenosi CdM.

Radulović ističe da prijavljeni nisu bili stranka u postupku i da pomenuto rješenje do dana podnošenja prijave nije bilo dostavljeno ni Mađariću ni njegovom punomoćniku.

Advokat je problematizovao i izgradnju višespratnice u Budvi, čiji su suinvestitori sa kompanijom „Bonila“ majka i rođak potpredsjednika Vlade Alekse Bečića.

Prema njegovim navodima, „Bonila“ je dobila dozvolu za gradnju dvije zgrade vrijednosti između 15 i 18 miliona eura, iako je u 2024. ostvarila prihod manji od 50 hiljada eura i zapošljavala samo dvoje ljudi, kako prenosi CdM.

Radulović tvrdi da bi Bečićeva majka, prema dogovoru o raspodjeli, trebalo da dobije oko 12 odsto apartmana, što predstavlja vrijednost od najmanje dva miliona eura.

On posebno ukazuje na navode da su osnivači portala IN4S i Raičević, tajne podatke iz kadrovske evidencije ANB-a o Aleksandru Raduloviću i njegovoj supruzi dobili od Borisa Bogdanovića.

Kako tvrdi, Bogdanović, kao član skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, ima pristup povjerljivim informacijama bez posebne dozvole i već ih je koristio za političku diskreditaciju.

„Osnivači portala IN4S godinama se skrivaju i portal objavljuje tajne podatke suprotno Zakonu o medijima. U radnjama prijavljenih stiču se svi elementi krivičnog djela odavanja tajnih podataka“, navodi Radulović.

On podsjeća i na ranije tvrdnje članova jednog kriminalnog klana da su radili za račun Demokrata, o čemu, kako kaže, SDT posjeduje dokaze. Prema njegovim riječima, postoji sumnja da je tim licima omogućen pristup tajnim podacima preko Bogdanovića.

Radulović traži od Specijalnog tužilaštva da ispita na koji način Demokratska Crna Gora dolazi do Vladinih podataka, da provjeri zakonitost urbanističkih odluka i mogućih finansijskih malverzacija u vezi sa projektom u Budvi, kao i da utvrdi identitet osnivača portala IN4S. Takođe, insistira da se preispita kako Bogdanović postupa sa povjerljivim informacijama.

Advokat naglašava da je zbog prijetnji koje je dobio od pojedinih prijavljenih — uključujući poruke da će „plakati“ i da mu slijedi „šaka u bradu“ — neophodno hitno postupanje tužilaštva. Kako navodi, postoji realna opasnost da članovi kriminalnog klana pokušaju da realizuju te prijetnje.