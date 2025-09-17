Predsjednik Kluba poslanika i generalni sekretar Demokrata, Boris Bogdanović, reagovao je na novu dopunu krivičnih prijava SDT-u, koju je protiv njega podnio advokat Veselin Radulović.

Izvor: Demokratska Crna Gora

“Nakon što su prijave sijača patoloških laži rakrinkane nastavio je da izigrava topovsko meso suspendovanih policajaca.

Na gnusne, ničim povezane uvrede na moj račun, koje iznosi bivši suspendovani policajac Veselin Radulović, a kojem je uručen otkaz u Policiji zbog malverzacija sa gumama, konačnu riječ po mojim prijavama daće sud. Tužbe i krivične prijave koje ću podnijeti pokazaće vrijednost njegovih riječi i težinu njegovih kleveta,” naveo je Bogdanović.

On tvrdi da “o pravničkom znanju Veselina Radulovića najbolje svjedoče sporovi u kojima je zastupao samog sebe, pa u svim tim sporovima izgubio.”

Sud je, tvrdi Bogdanović, uprkos njegovim “spektakularnim” odbranama, utvrdio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova bilo u pravu kada mu je uručen otkaz zbog malverzacija sa gumama.

“Vidim da mu je glavni argument tvrdnja da ja dolazim iz sektora bezbjednosti i da se zbog toga osjeća ugroženim. Istina je jasna, ne dolazim iz tog sektora niti imam ikog rodbinski bliskog u bezbjednosnim strukturama. Na čelu Uprave policije se nalazi profesionalac, a na čelu ANB neko ko je izbor premijera Spajića. Za razliku od Radulovića, kojem je rođeni brat postavljen na rukovodeće mjesto u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Podsjećam, Radulović je ranije radio kao novinar u “Pobjedi”, a u ANB ga je doveo tadašnji direktor ANB Vladan Joković.

Kako je došao na tu poziciju, to može biti relevantno pitanje za sve one koji danas Raduloviću lažima pomažu u pokušajima blaćenja ljudi koji se bore protiv kriminala, a i medijskim spinovima koje preplavljuju medije pod kontrolom Aca Mijajlovića,” naveo je Bogdanović u reagovanju.

“I pored toga on za razliku od Radulovića potpuno relaksirano nastavlja da u Skupštini Crne Gore raskrinkava sva kriminalna carstva i političke zaštitnike, kako javnost reče, ovog malverzanta sa gumama.

A za mene, ovo je samo dodatni motiv da udarac na kriminalce bude još snažniji. Posmatrajte i gledajte, biće zanimljivo u narednim danima i mjesecima,” zaključuje se u reagovanju Bogdanovića.