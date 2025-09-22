Podgorički advokat Veselin Radulović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) još jednu dopunu krivičnih prijava protiv poslanika Demokrata i člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Borisa Bogdanovića.

Izvor: Unsplash

U dopuni se navodi da postoji osnovana sumnja da je Bogdanović, djelujući u okviru kriminalne organizacije, počinio krivična djela stvaranja kriminalne organizacije, zloupotrebe službenog položaja i odavanja tajnih podataka, kako prenosi CdM.

Prema Raduloviću, Bogdanović je u javnom reagovanju na ranije podnijete krivične prijave protivpravno iskoristio funkciju člana Odbora za bezbjednost i odbranu, kojem je bez posebne dozvole omogućen pristup tajnim podacima.

On tvrdi da je poslanik Demokrata javno iznosio informacije iz kadrovske evidencije Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), koje se odnose na raspored rukovodećeg kadra i koje su zakonom označene stepenom tajnosti, kako prenosi CdM.

Konkretno, Bogdanović je, navodi se u prijavi, iznio podatke o tome da brat podnosioca prijave radi u ANB-u, da je prethodno bio novinar u Pobjedi, te da ga je u Agenciju „doveo“ tadašnji direktor Vladan Joković. Pored toga, javno je komentarisao i da se na čelu Uprave policije nalazi profesionalac, dok je direktora ANB-a predstavio kao „izbor premijera Spajića“, insinuirajući da rukovodioci ANB-a nijesu imenovani po profesionalnim kriterijumima već političkom voljom.

Radulović tvrdi da je ovakvim postupanjem Bogdanović ne samo povrijedio zakon već i nastojao da diskredituje njega lično, ali i same institucije bezbjednosnog sektora. Prema njegovim riječima, poslanik Demokrata je u javnosti rukovodstvo ANB-a predstavio kao neprofesionalno i „dovedeno“ od strane pojedinaca, čime je, kako tvrdi, poslao poruku da Agencija radi protivno interesima države, kako prenosi CdM.

„Prijavljeni Bogdanović nije osporio navode iz ranijih krivičnih prijava, već je nastavio sa uvredama i klevetama, a zatim javno objelodanio tajne podatke iz evidencije ANB-a, do kojih je došao isključivo kao član skupštinskog odbora“, navodi Radulović u dopuni.

On dodaje da postoji osnovana sumnja da Bogdanović sve tajne podatke kojima ima pristup čini dostupnim članovima kriminalne organizacije, omogućavajući im da planiraju i prikrivaju izvršenje krivičnih djela. Advokat podsjeća da su i pojedini članovi jednog kriminalnog klana tvrdili da su radili „za račun Demokrata“, zbog čega, kako tvrdi, postoji osnovana sumnja da su i oni preko Bogdanovića imali pristup povjerljivim informacijama.

Radulović u prijavi naglašava i da Bogdanović, kao funkcioner partije koja kontroliše sektor bezbjednosti i odbrane, koristi svoj položaj kako bi diskreditovao svakoga ko ukazuje na moguća krivična djela, te da je sve to dio šireg kriminalnog plana.

On podsjeća da je protiv Bogdanovića već ranije podnio krivične prijave 25. i 29. avgusta, te 15. i 17. septembra ove godine, u kojima ga je teretio i za falsifikovanje isprave, kao i kvalifikovani oblik ugrožavanja sigurnosti.

Na kraju, Radulović traži da Specijalno tužilaštvo ispita način na koji Bogdanović postupa i sa ostalim tajnim podacima kojima ima pristup, te da pribavi sve potrebne dokaze radi utvrđivanja krivice i identifikacije svih lica uključenih u rad kriminalne organizacije,kako prenosi CdM.

U prilog navodima, kao dokaz dostavljena su i saopštenja Borisa Bogdanovića objavljena u više medija.