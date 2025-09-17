Specijalnom državnom tužilaštvu podnijeta je nova dopuna krivičnih prijava protiv poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa ugrožavanjem sigurnosti.

Prijavu je podnio advokat Veselin Radulović, koji tvrdi da je Bogdanović u javnom reagovanju na prethodne prijave uputio prijetnje i uvrede na njegov račun, dovodeći ga u vezu sa kriminalnim strukturama, kako prenosi CdM.

Radulović navodi da je poslanik Demokrata izjavio da je on “glasnogovornik bivših visokorangiranih policajaca povezanih sa kriminalnim strukturama”, da je “dio kriminalne piramide” i da „štiti šverc i korupciju“. Pored toga, Bogdanović je, prema navodima prijave, poručio da je Radulović “nagazio na pogrešnog” i da će “vidjeti šta znači politička i pravna šaka u vrh brade”.

“Iako prijavljeni ne djeluje kao osoba koja bi neposredno bila u stanju da realizuje prijetnju, one se moraju shvatiti ozbiljno jer dolaze od funkcionera partije za koju postoje dokazi o vezama sa kriminalnim strukturama. Time se ugrožava moja sigurnost kao advokata koji obavlja poslove od javnog značaja”, stoji u dopuni prijave, kako prenosi CdM.

Takođe, ističe Radulović, radi se o funkcioneru političke partije koja u potpunosti upravlja sektorom javne bezbjednosti i odbrane, pa neosnovana povezivanja podnosioca krivične prijave sa kriminalnim strukturama zato što radi poslove od javnog značaja, odnosno poslove advokature, predstavljaju ozbiljna targetiranja i ugrožavanje sigurnosti, kako prenosi CdM.

“Ovo posebno kod činjenice da su članovi jednog kriminalnog klana tvrdili da su radili za račun Demokrata, pa se ovakvim targetiranjem ugrožava bezbjednost podnosioca upravo od strane tog kriminalnog klana. Dakle, bez obzira što prijavljeni Bogdanović nije osoba koja bi neposredno mogla da realizuje prijetnje poput “šake u bradu” i slično, to je bez uticaja na postojanje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti jer za postojanje ovog krivičnog djela nije neophodno da izvršilac prijeti isključivo tako što će on realizivati prijetnju”, navodi Radulović.

Prema njegovim navodima, prijetnja se može odnositi i na napad na život i tijelo koji bi napad realizovala kriminalna organizacija, odnosno neko od njenih članova koji su kupovali glasove pomoću kojih je i prijavljeni dobio poziciju na kojoj se nalazi.

“S obzirom da postoji osnovana sumnja da je ova prijetnja rezultat djelovanja kriminalne organizacije i da je nastavak pokazane spremnosti da se u njenom djelovanju primjenjuje nasilje i zastrašivanje, kao i da je prijetnja reakcija na krivične prijave koje sam prethodno podnio, ovu krivičnu prijavu dostavljam Specijalnom državnom tužilaštvu”, ističe Radulović.

Kao dokaz, Radulović navodi javno saopštenje Bogdanovića objavljeno na njegovom Facebook profilu, kao i medijske tekstove u kojima su prenesene njegove izjave, kako prenosi CdM.

“U konkretnom slučaju, prijavljeni Bogdanović nije reagovao na navode krivičnih prijava, već je uputio prijetnje advokatu koji ih je podnio. Dodatno, način javnog izražavanja prijavljenog Bogdanovića dodatno ide u prilog sumnjama u regularnost diplome za koju navodi da je stekao, jer diplomirani pravnici na krivične prijave ili druge podneske sigurno ne odgovaraju primitivním uvredama i klevetama i prijetnjama podnosiocu da će “vidjeti šta znači politička i pravna šaka u vrh brade”. Naprotiv, na takav način odgovaraju upravo članovi kriminalnih organizacija”, dodaje Radulović.

Advokat dodaje da ovakve poruke predstavljaju nastavak targetiranja i zastrašivanja, podsjećajući da su mu ranije stizale prijetnje od pripadnika kriminalnih klanova.

On traži da Specijalno državno tužilaštvo hitno postupi po prijavama, sasluša Bogdanovića i pribavi dokaze koji bi potvrdili osnovanost sumnji.

Radulović zaključuje da je ovakvo javno ponašanje poslanika dodatni argument za sumnju u njegov kredibilitet, naglašavajući da “na krivične prijave pravnici ne odgovaraju uvredama i prijetnjama, već argumentima, dok takav način komunikacije karakteriše pripadnike kriminalnih organizacija”.